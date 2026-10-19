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Коханий Аніти Луценко з Іспанії вчить українську мову: тренерка показала його перші успіхи. Відео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
icon 840
Коханий Аніти Луценко з Іспанії вчить українську мову: тренерка показала його перші успіхи. Відео
Коханий Аніти Луценко з Іспанії вчить українську мову

Фітнес-тренерка Аніта Луценко взялася навчати свого коханого-іспанця Ферміна Егідо української мови. Першими "уроками" стали базові фрази для знайомства, однак із вимовою одного зі слів у чоловіка виникли труднощі.

Відео з "мовного уроку" знаменитість опублікувала у своїх InstaStories. "Лагідна українізація", – підписала вона сториз.

Луценко запропонувала обранцеві перекласти українською англійську фразу Nice to meet you ("Радий познайомитися"). Спершу вимовити слово "познайомитися" правильно йому не вдалося, тож тренерка не стримала сміху.

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Після цього Луценко повторила слово по складах, допомагаючи коханому розібратися зі складною для нього вимовою. Зрештою іспанець зміг сказати фразу повністю. Хоча його українська поки далека від досконалості, перші успіхи вже є.

Коханий Аніти Луценко з Іспанії вчить українську мову: тренерка показала його перші успіхи. Відео

Аніта Луценко вчить коханого-іспанця української мови. Джерело: скриншот

Нагадаємо, про роман з Ферміном Егідо Луценко відкрито розповіла в жовтні 2026 року. До цього вона не поспішала представляти обранця широкій аудиторії, хоча вже публікувала спільні фотографії з ним.

"Думала, що більше ніколи не покохаю... Але... Коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива з Ферміном Егідо", – зізналася тренерка.

Коханий Аніти Луценко з Іспанії вчить українську мову: тренерка показала його перші успіхи. Відео

Про роман з Ферміном Егідо Луценко відкрито розповіла в жовтні 2026 року. Джерело: instagram.com/anitasporty

Її обранець – іспанець, генеральний директор і один із керівників міжнародного проєкту Oceanman, який організовує змагання з плавання на відкритій воді. Егідо має давній зв'язок з Україною та підтримує нашу країну після початку повномасштабного російського вторгнення.

У 2024 році, після проведення одного з етапів змагань в Україні, іспанець написав у LinkedIn, що залишав нашу країну із сильними емоціями. Він також згадав про загиблих українських плавців, які віддали життя, захищаючи свободу.

Коханий Аніти Луценко з Іспанії вчить українську мову: тренерка показала його перші успіхи. Відео

Її обранець – іспанець. Джерело: instagram.com/anitasporty

"Ми ніколи не забудемо всіх плавців, які віддали свої життя, захищаючи нашу свободу. Слава Україні", – написав Егідо.

Раніше OBOZ.UA писав, що Анастасія Приходько порівняла мовне питання із "політичною маніпуляцією" та поскаржилася, що її видворили з популярного шоу.

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