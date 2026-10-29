''Коханка'' Путіна Кабаєва змінилася до невпізнанності та сильно схудла: фото зблизька

42-річна Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, з'явилася на публіці в новому іміджі. Колишня гімнастка помітно схудла, а її обличчя знову стало приводом для обговорень: росіяни припускають, що вона могла зробити чергову підтяжку.

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У порівнянні з фото минулого року Кабаєва має також незвичну форму очей, яку називають "лисячі очі", та брів, які радше схожі на злітні смуги. Як пишуть росмедіа, Кабаєва приїхала до Індії, щоб привітати росіянок-переможниць клубного чемпіонату світу AEON Cup з Волгограда, Санкт-Петербурга та Москви.

Для заходу колишня спортсменка обрала темно-синій брючний костюм із жакетом, який зімітував вузьку талію. Образ доповнили професійний макіяж та укладка.

Однак увагу росіян привернули не стільки вбрання та струнка фігура Кабаєвої, скільки зміни в її обличчі. Одні похвалили зовнішність колишньої гімнастки, інші запідозрили фотошоп і втручання косметологів.

"Свіжа підтяжка й "Оземпік", але молодшою не стала на вигляд".

"Дуже красива! Але на цих фото ніби вклеєна за допомогою фотошопу".

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"Так там за макіяжем і Аліни не видно".

"Обличчя стало злим. І ніс перероблений?"

"Усе ж стрункість дуже молодить".

Не обійшлося й без порівнянь із дружиною американського президента Дональда Трампа: "Наша відповідь Меланії".

Схожі дискусії навколо зовнішності Кабаєвої виникають не вперше. Ще у 2025 році після появи нових фотографій колишньої гімнастки припускали, що вона зробила підтяжку обличчя. Тоді також писали, що її стало складно впізнати.

Головні історії дня

У 2026 році увагу знову привертали форма її очей, брів та зміни міміки. Деякі користувачі навіть жартували, що Кабаєва стає схожою на Путіна.

Раніше OBOZ.UA писав, що у Ризі помер "особистий ворог Путіна" Григорій Нехорошев, який першим написав про роман з Кабаєвою.