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Кличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 1,1 т.
Кличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей
Кличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі

Коштовності та інші цінні речі покійної американської акторки Гайден Панеттьєрі могли опинитися в ломбарді після її смерті. Її колишній наречений, український боксер Володимир Кличко, заявив, що хоче залучити правоохоронців США, аби встановити, хто продав майно знаменитості, та повернути його їхній 11-річній доньці Каї як спадок.

Про це повідомили у People. У медіа посилаються на заяву Кличка, яку він долучив до клопотання про тимчасову опіку над спадщиною Панеттьєрі.

Кличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей

Володимир Кличко, заявив, що хоче залучити правоохоронців США, аби встановити, хто продав майно знаменитості. Джерело: Х/ Гайден Панеттьєрі

Спортсмен стверджує, що отримав інформацію про продаж речей акторки людиною, яка не є членом його родини. Серед майна, яке нібито опинилося в ломбарді, могли бути ювелірні прикраси.

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"Мене поінформували і я вважаю, що особа, яка не є членом сім’ї, але раніше мала зв’язки з Гайден, продала певні речі, що належали Гайден, серед яких, як відомо, були ювелірні вироби, до ломбарду", – йдеться в заяві Кличка.

За його словами, представники ломбарду не готові видати конкретні речі без участі правоохоронних органів. Тому боксер просить поліцію допомогти з розслідуванням та поверненням майна, наголошуючи, що йдеться про безпосередні фінансові інтереси його доньки.

Кая є єдиною спадкоємицею Панеттьєрі, яка не залишила після себе заповіту. Саме тому Кличко намагається отримати тимчасову опіку над майном акторки, щоб воно не було втрачене, пошкоджене чи привласнене сторонніми людьми.

Зокрема, незадовго до смерті Панеттьєрі найняла охорону для свого будинку в Лос-Анджелесі після того, як невідома людина отримала до нього несанкціонований доступ. Акторка також змінила замки та перенесла цінні речі, зокрема дизайнерський одяг.

Кличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей

Незадовго до смерті Панеттьєрі найняла охорону для свого будинку в Лос-Анджелесі. Джерело: Instagram Гайден Панеттьєрі

Крім того, Кличко заявив, що люди, які раніше були пов'язані з Панеттьєрі, могли отримати доступ до її електронної пошти та знищити листування.

Трохи більше тижня тому боксер уже звертався до суду США із клопотанням про тимчасову опіку над спадщиною Панеттьєрі. Він пояснив, що прагне захистити активи акторки в інтересах їхньої доньки. За умови призначення опікуна Кличко отримав би можливість розпоряджатися майном до завершення спадкової процедури.

Родина Панеттьєрі тоді підтримала рішення українського спортсмена. Близькі акторки назвали його звернення до суду юридичною формальністю та позитивно відгукнулися про Кличка як про батька Каї.

"Володимир – чудовий батько, і ми йому вдячні", – заявили рідні Панеттьєрі.

Кличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей

Родина Панеттьєрі тоді підтримала рішення українського спортсмена. Джерело: Facebook Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Її знайшли непритомною в будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Медики намагалися її врятувати, однак констатували смерть на місці.

Як писав OBOZ.UA, причиною смерті назвали токсичний вплив кількох речовин. В організмі акторки виявили фентаніл, алпразолам, 4-ANPP, метокарбамол і кветіапін. Її смерть визнали нещасним випадком.

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