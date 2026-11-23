Українська реперка alyona alyona продовжує втрачати вагу після баріатричної операції. Через місяць після хірургічного втручання артистка знову стала на ваги та показала підписникам результат: тепер її вага становить 118 кілограмів.

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Відповідну сториз виконавиця опублікувала в Instagram. На знімку можна побачити факт схуднення – ваги з цифрами 118,0 кг. Кадр вона доповнила коротким підписом: "1 місяць після операції", а також зізналася, що їй цікаво спостерігати за власними змінами.

"Цікаво за собою спостерігати. Чесно", – написала реперка.

Нагадаємо, операцію зі зменшення шлунку alyona alyona перенесла 22 жовтня. До хірургічного втручання максимальна вага артистки становила 132 кг. Уже за два тижні після нього вона повідомила, що втратила близько 12 кілограмів, а цифра на вагах зупинилася на позначці 120,7 кг.

Тепер, якщо порівнювати з останнім оприлюдненим результатом, реперка схудла ще на 2,7 кг.

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Раніше виконавиця наголошувала, що погодилася на баріатричну операцію не заради конкретної цифри на вагах – заради здоров'я. Для неї важливішим є сам процес змін, формування нових звичок та переосмислення власних пріоритетів.

"Моя ціль – не цифри. А процес. Процес змін, нових навичок, перестановка пріоритетів. Процес вибору себе. Це головне", – пояснювала артистка.

Раніше OBOZ.UA писав, що alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти.

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