Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Акторка і заслужена артистка України Антоніна Хижняк, яка прославилася завдяки ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", стане головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка". 36-річна артистка спробує на очах у мільйонів людей знайти своє кохання, хоча раніше не надто охоче розповідала про особисте життя.

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Про повернення романтичного реаліті, яке не виходило з 2021 року, оголосили в Instagram проєкту. Сама акторка ще торік допускала участь у "Холостячці", хоча тоді зізнавалася, що поруч із нею є близька людина, про яку вона не хоче розповідати публічно.

"Настав час для її історії. Антоніна Хижняк – одна з найяскравіших українських акторок і втілення справжнього українського характеру. Її Мотрю зі "Спіймати Кайдаша" глядачі розібрали на цитати", – йдеться в оголошенні "Холостячки".

Там також нагадали, що в житті артистки вже є велика любов – її 9-річний син Максим.

"Тепер Тоня готова відкрити серце чоловікові. Без підлаштувань, "правильних" слів і гри. Вдавати захоплення, щоб потішити чиєсь самолюбство – не її жанр. Вона обирає говорити прямо, любити по-справжньому, бути собою", – додали представники проєкту.

Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк

Першим чоловіком акторки став Андрій Якушев. Пара була знайома кілька років до початку романтичних стосунків, а після трьох років разом одружилася. У шлюбі народився син Максим, який нині живе з мамою.

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Однак зберегти сім'ю колишньому подружжю не вдалося. Хижняк пояснювала, що намагалася бути ідеальною дружиною, через що поступово втрачала власне "я".

"Ідеальна господиня, ідеальна дружина, та, що розуміє, не виносить мозок, все дозволяє. Мені здавалося, що я була не собою, що я мала бути ідеальною, щоб мене цінували, любили, розуміли, що я така вся хороша. Але ж все одно від себе ти не втечеш", – розповідала акторка.

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Попри розрив, колишньому подружжю вдалося зберегти нормальні стосунки. На початку повномасштабного вторгнення Росії Максим разом із батьком евакуювався до Тернополя, тоді як сама Антоніна залишилася у Києві.

Після розлучення акторка почала стосунки з колегою Олександром Боднарем. Вони познайомилися 2020 року під час роботи над серіалом "Слід".

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Пара була разом близько трьох з половиною років. Боднар також жив із Хижняк та її сином, який добре ладнав з маминим новим обранцем. У 2022 році з'являлися чутки, що закохані замислюються про весілля, проте вже наступного року акторка підтвердила розрив.

Хижняк пояснювала, що вони з Боднаром переживали кризу, а їхні погляди на життя та його темп відрізнялися. Ініціаторкою розставання стала саме вона. Акторка також визнала власні помилки, але наголосила, що не має претензій до колишнього.

"Мені здається, причина в мені. От і все. У мене до нього немає претензій. Він свої косяки усвідомлює, я – свої. Просто так склалося, прийшов час. Мені здається, це класичний кризовий період. За нього казати нічого більше не буду. Скажу за себе. За моїми відчуттями, ми жили на різних швидкостях", – відверто розповідала артистка.

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Тоді Хижняк також зізнавалася, що поки не готова до нових серйозних стосунків. Пізніше їй приписували роман із Тарасом Цимбалюком, однак акторка не підтверджувала цих чуток.

У 2025 році акторка розповідала, що поруч із нею є близька людина, яка підтримує її та допомагає, зокрема, у питаннях, пов'язаних із сином. Водночас розкривати подробиці особистого життя вона не захотіла.

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"Зараз поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає. І зокрема з сином Максимом. І я більше не хочу про це говорити. Тому не можу сказати, що я в активному пошуку. Але якщо запропонують на "Холостячку", я подумаю", – говорила Хижняк.

Актриса виховує сина Максима від першого шлюбу. Кілька разів знаменитість брала із собою хлопчика на знімальні майданчики та в студії дубляжу, але вона чесно зізнається: не хотіла б, щоб син надто рано починав акторську кар'єру. Хижняк пояснювала свою позицію великим навантаженням, із яким стикаються діти в цій професії.

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"Я б не хотіла, щоб він обрав акторство як основну професію. Але налаштовую себе прийняти будь-який його вибір у майбутньому", – зазначала артистка.

Кар'єра Антоніни Хижняк

Вищу освіту актриси Антоніна Хижняк здобула в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, який закінчила 2012 року. Після навчання вона працювала в театрі ляльок, а згодом почала активно зніматися в кіно та серіалах.

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Справжнім проривом у її кар'єрі стала роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", прем'єра якого відбулася в березні 2020 року і який став ледь не улюбленим українським серіалом для українців. Гострий характер героїні, її емоційність і влучні репліки зробили персонажку однією з найбільш упізнаваних у сучасних серіалах.

Окрім цього, акторка зіграла одну з головних ролей у детективному серіалі "Слід", з'являлася в інших телевізійних і кінопроєктах та працює над українським дубляжем. Її голосом говорять героїні багатьох відомих фільмів, зокрема Рей у сьомому та дев'ятому епізодах "Зоряних війн".

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У 2025 році Хижняк отримала звання заслуженої артистки України. На той момент їй було 35 років.

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