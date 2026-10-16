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Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read4 хв
icon 4,3 т.
Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років
Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою". Джерело: Telekritika.ua

Акторка і заслужена артистка України Антоніна Хижняк, яка прославилася завдяки ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", стане головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка". 36-річна артистка спробує на очах у мільйонів людей знайти своє кохання, хоча раніше не надто охоче розповідала про особисте життя.

Про повернення романтичного реаліті, яке не виходило з 2021 року, оголосили в Instagram проєкту. Сама акторка ще торік допускала участь у "Холостячці", хоча тоді зізнавалася, що поруч із нею є близька людина, про яку вона не хоче розповідати публічно.

"Настав час для її історії. Антоніна Хижняк – одна з найяскравіших українських акторок і втілення справжнього українського характеру. Її Мотрю зі "Спіймати Кайдаша" глядачі розібрали на цитати", – йдеться в оголошенні "Холостячки".

Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Антоніна Хижняк стане головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка". Джерело: instagram.com/holostyakstb

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Там також нагадали, що в житті артистки вже є велика любов – її 9-річний син Максим.

"Тепер Тоня готова відкрити серце чоловікові. Без підлаштувань, "правильних" слів і гри. Вдавати захоплення, щоб потішити чиєсь самолюбство – не її жанр. Вона обирає говорити прямо, любити по-справжньому, бути собою", – додали представники проєкту.

Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк

Першим чоловіком акторки став Андрій Якушев. Пара була знайома кілька років до початку романтичних стосунків, а після трьох років разом одружилася. У шлюбі народився син Максим, який нині живе з мамою.

Однак зберегти сім'ю колишньому подружжю не вдалося. Хижняк пояснювала, що намагалася бути ідеальною дружиною, через що поступово втрачала власне "я".

Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

У шлюбі народився син Максим, який нині живе з мамою. Джерело: Facebook акторки

"Ідеальна господиня, ідеальна дружина, та, що розуміє, не виносить мозок, все дозволяє. Мені здавалося, що я була не собою, що я мала бути ідеальною, щоб мене цінували, любили, розуміли, що я така вся хороша. Але ж все одно від себе ти не втечеш", – розповідала акторка.

Попри розрив, колишньому подружжю вдалося зберегти нормальні стосунки. На початку повномасштабного вторгнення Росії Максим разом із батьком евакуювався до Тернополя, тоді як сама Антоніна залишилася у Києві.

Після розлучення акторка почала стосунки з колегою Олександром Боднарем. Вони познайомилися 2020 року під час роботи над серіалом "Слід".

Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Тоня каже, що вона стала ініціатором розриву з Олександром: "За моїми відчуттями ми жили на різних швидкостях". Джерело: instagram.com/tonya_actress

Пара була разом близько трьох з половиною років. Боднар також жив із Хижняк та її сином, який добре ладнав з маминим новим обранцем. У 2022 році з'являлися чутки, що закохані замислюються про весілля, проте вже наступного року акторка підтвердила розрив.

Хижняк пояснювала, що вони з Боднаром переживали кризу, а їхні погляди на життя та його темп відрізнялися. Ініціаторкою розставання стала саме вона. Акторка також визнала власні помилки, але наголосила, що не має претензій до колишнього.

"Мені здається, причина в мені. От і все. У мене до нього немає претензій. Він свої косяки усвідомлює, я – свої. Просто так склалося, прийшов час. Мені здається, це класичний кризовий період. За нього казати нічого більше не буду. Скажу за себе. За моїми відчуттями, ми жили на різних швидкостях", – відверто розповідала артистка.

Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Їй приписували роман із Тарасом Цимбалюком, однак акторка не підтверджувала цих чуток. Джерело: instagram.com/tonya_actress

Тоді Хижняк також зізнавалася, що поки не готова до нових серйозних стосунків. Пізніше їй приписували роман із Тарасом Цимбалюком, однак акторка не підтверджувала цих чуток.

У 2025 році акторка розповідала, що поруч із нею є близька людина, яка підтримує її та допомагає, зокрема, у питаннях, пов'язаних із сином. Водночас розкривати подробиці особистого життя вона не захотіла.

"Зараз поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає. І зокрема з сином Максимом. І я більше не хочу про це говорити. Тому не можу сказати, що я в активному пошуку. Але якщо запропонують на "Холостячку", я подумаю", – говорила Хижняк.

Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Актриса виховує сина Максима від першого шлюбу. Джерело: Кадр з серіалу "Спіймати Кайдаша"

Актриса виховує сина Максима від першого шлюбу. Кілька разів знаменитість брала із собою хлопчика на знімальні майданчики та в студії дубляжу, але вона чесно зізнається: не хотіла б, щоб син надто рано починав акторську кар'єру. Хижняк пояснювала свою позицію великим навантаженням, із яким стикаються діти в цій професії. 

б не хотіла, щоб він обрав акторство як основну професію. Але налаштовую себе прийняти будь-який його вибір у майбутньому", – зазначала артистка.

Кар'єра Антоніни Хижняк

Вищу освіту актриси Антоніна Хижняк здобула в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, який закінчила 2012 року. Після навчання вона працювала в театрі ляльок, а згодом почала активно зніматися в кіно та серіалах.

Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Тоня Хижняк – провідна акторка українського дубляжу. Джерело: instagram.com/tonya_actress

Справжнім проривом у її кар'єрі стала роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", прем'єра якого відбулася в березні 2020 року і який став ледь не улюбленим українським серіалом для українців. Гострий характер героїні, її емоційність і влучні репліки зробили персонажку однією з найбільш упізнаваних у сучасних серіалах.

Окрім цього, акторка зіграла одну з головних ролей у детективному серіалі "Слід", з'являлася в інших телевізійних і кінопроєктах та працює над українським дубляжем. Її голосом говорять героїні багатьох відомих фільмів, зокрема Рей у сьомому та дев'ятому епізодах "Зоряних війн".

Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою ''Холостячкою'': два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років

Акторка показала нагороду. Джерело: instagram.com/tonya_actress

У 2025 році Хижняк отримала звання заслуженої артистки України. На той момент їй було 35 років.

Як повідомляв OBOZ.UA, переможниця 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був Алекс Топольський, – блогерка і модель Катерина Лозовицька пов'язала себе узами шлюбу зі співаком азербайджанського походження Гідаятом Сеїдовим. Пара зіграла весілля через місяць після заручин.

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