Організатори Національного відбору на Євробачення 2027 назвали імена артистів, які потрапили до лонглиста. Серед претендентів на шанс представити Україну на міжнародній арені опинилося 18 конкурсантів.

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Їх відібрав музичний продюсер вітчизняного конкурсу Дмитро Шуров (Pianoбой) разом із командою Суспільного Мовлення з-поміж 217 отриманих заявок. Лонглист оголосили під час YouTube-трансляції.

Квиток на головну сцену Європи можуть отримати:

ANKA (Анна Корченова). Артистка заінтригувала аудиторію, що підготувала для Нацвідбору пісню, в якій розкриється такою, як її не бачили раніше.

Рок-гурт Epolets. Фронтмен розкрив, що для конкурсу вони створили пісню про те, що знайоме абсолютно кожному з глядачів.

Гурт FOLKULAKA підготував трек про принади та небезпечну магію, яка чатує у лісі.

GANNA (Ганна Гриніва) поєднує у своїй творчості український фольклор із електронною музикою.

Гурт Hits' Factory хоче вийти на головну сцену Європи з роботою, яка буде зрозуміла як українському, так і європейському слухачеві.

Гурт MELOS створив для Євробачення 2027 трек про втому, яка накопичується, та відчуття, ніби звичайне життя здається не таким, як раніше.

Мія Рамарі переконана, що її щиру та змістовну пісню для Нацвідбору 2027 аудиторія захоче переслухати не один раз.

Povin' (Вероніка Степаненко) створила трек про тишу й те, якою різною вона буває, а також голоси людей і сердець, що ніколи не стихають.

SKYLERR (Валерія Кудрявець) поділилася, що в цьогорічну конкурсну пісню вклала багато своєї душі.

Гурт SPOKUSY підготував роботу про невизначеності та туманне майбутнє, яке лякає молодого героя.

STASYA (Анастасія Чабан) сподівається, що її трек стане підтримкою для глядачів у непрості періоди й нагадає, що завжди є заради чого рухатися вперед.

Влад Дарвін підготував "унікальну заявку", через яку передав усе своє життя.

Гурт Yagody втретє повернувся на Нацвідбір з треком про любов, яка є неосяжною силою.

YAKAYA (Яна Мілевська) хоче зробити, аби українську музику наспівували люди з різних куточків світу.

Yarima (Марія Коваленко) своєю конкурсною заявкою прагне показати не те, що відрізняє українців від решти світу, а що робить нас схожими одне з одним.

Кажанна (Ганна Макієнко) створила трек про неосяжну силу любові.

Дует "Солідні люди" підготував композицію про казки, які "подорослішали" разом із людьми.

Уляна Шуба вбачає у Нацвідборі можливість голосно заявити про себе й познайомитися із ширшою аудиторією.

Як бачимо, до лонглиста потрапило більше артистів, ніж у попередні роки, адже його було розширено із можливих 12 до 18 учасників. Відповідну зміну до правил Нацвідбору на Євробачення Суспільне затвердило 9 листопада 2026 року, а її ініціатором був музикант і композитор Дмитро Шуров.

Загалом бажання представити Україну на міжнародній арені виявив 201 артист. Серед претендентів на місце в логлисті було 153 сольних виконавців та 48 гуртів, ба більше, заявки надходили навіть із Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2027 обрали найясравіші роботи, творці яких можуть поїхати на 71-ший міжнародний конкурс в Болгарію. Грандіозне шоу прийматиме місто Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал – 15 травня.

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