Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Співачка Камалія знову повернулася до конфлікту з продюсером Геннадієм Вітером, який раніше публічно розповідав про їхні непорозуміння. Артистка заявила, що свого часу допомогла йому налагодити зв'язки з впливовими людьми, однак натомість отримала погрози та тиск через особисту сварку з колишньою подругою Світланою Голинською.

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Свою позицію виконавиця озвучила у відео, опублікованому в Instagram. Вона також показала фрагменти листування з Вітером, у якому нагадувала про знайомства, що допомогли йому в роботі, та підтримку його музичного проєкту.

Камалія обурилася словами продюсера про те, що нібито сама втрутилася в його "брудну білизну". За версією артистки, саме Вітер раніше втягнувся в її особистий конфлікт із Голинською та вимагав, аби вона публічно попросила в колишньої подруги вибачення. Співачка стверджує, що тоді продюсер знав про стосунки Голинської з Михайлом Стефанішиним (тодішнім бойфрендом Камалії), але приховував це від неї. А докази вимагань вибачень вона показала на скриншотах їхньої переписки.

"Не я залізла в його брудну білизну. Вітер сам вивернув цю брудну білизну і показав її мені. Тоді, коли він ще заліз у наші розбірки з моєю подругою та вимагав мене просити публічного вибачення перед моєю експодругою Світланою Голинською, що начебто вона не увела у мене ніякого чоловіка", – заявила Камалія.

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За словами співачки, вона свого часу знайомила Вітера з Михайлом Стефанішиним та іншими впливовими людьми. Зокрема, стверджує, що хотіла допомогти продюсеру уникнути мобілізації, адже він скаржився на проблеми зі здоров'ям і отриману повістку. Також, як заявила артистка, вона сприяла пошуку спонсорів для його "Музичної платформи", яка тоді нібито переживала фінансові труднощі.

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Камалія стверджує, що Вітер знав про роман Голинської зі Стефанішиним за її спиною, однак вони обоє не розповідали їй правди. Ба більше, співачка заявила, що продюсер погрожував зруйнувати її кар'єру, якщо вона не вибачиться перед колишньою подругою.

"На жаль, немає в переписці, бо це було по телефону, всі погрози від Геннадія, що якщо я не попрошу публічних вибачень перед Свєточкою, то мене не буде не тільки на "Платформі", а й не буде усюди, у всьому шоу-бізнесі. І давали мені на це два місяці", – розповіла виконавиця.

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На підтвердження своїх слів артистка показа листування, у якому нагадувала Вітеру, що саме вона познайомила його з людьми, які могли допомогти з розвитком проєкту. Вона також згадала про знайомство Голинської зі Стефанішиним, стверджуючи, що сама посприяла їхньому контакту, аби той допоміг жінці з її справами в Україні.

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Своєю чергою, Геннадій Вітер уже коментував конфлікт із Камалією в інтерв'ю Славі Дьоміну приблизно два місяці тому. Тоді він підтвердив, що співачка допомогла йому познайомитися зі спонсором, а також розповів про її претензії через відсутність виступів на музичній платформі.

Продюсер пояснював, що не вважав за потрібне регулярно запрошувати артистку, оскільки, на його думку, вона не пропонувала нових пісень, які могли б стати хітами. Він також заявляв, що готовий поставити її композицію в ефір, якщо та буде успішною, і навіть називав суму – 20 тисяч доларів – за просування хорошої пісні.

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Водночас Вітер заперечував, що Камалія допомогла йому уникнути мобілізації, та обурювався її розповідями про особисте життя Голинської. За його словами, артистка нібито використовувала цю інформацію, щоб насолити іншим учасникам конфлікту.

Ім'я Світлани Голинської в цій історії з'явилося не вперше. Раніше Камалія вже натякала на зраду найближчої подруги, з якою дружила понад 20 років, але спочатку не називала її. Згодом OBOZ.UA з'ясував, що йдеться саме про Голинську, яка підтвердила конфлікт і розповіла власну версію подій.

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Тоді бізнесвумен заявляла, що не вважає їх із Камалією подругами в традиційному розумінні, а їхні контакти переважно були пов'язані зі співпрацею в музичному проєкті YUNA. Голинська також вимагала від співачки публічних вибачень і не виключала судового розгляду через поширені, на її думку, неправдиві звинувачення.

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно Камалія вперше назвала ім'я чоловіка, який, за її словами, застосовував до неї фізичне насильство під час стосунків. Ним виявився той самий Михайло Стефанішин – колишній чоловік ексзаступниці міністра юстиції Ольги Стефанішиної. Співачка розповідала, що після одного з побиттів опинилася в лікарні з пошкодженою барабанною перетинкою.