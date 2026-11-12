Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Калькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онукаНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онука"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією України"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією УкраїниРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphРосія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відеоРосія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відеоУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій УкраїниУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій УкраїниНа Київщині викрили масштабне виробництво підробленої кави.Українцям продавали підроблену каву та локшину під виглядом відомих брендів: де "накрили" виробництвоВ Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. КартаВ Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 хв
237
Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення
Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера

Співачка Камалія знову повернулася до конфлікту з продюсером Геннадієм Вітером, який раніше публічно розповідав про їхні непорозуміння. Артистка заявила, що свого часу допомогла йому налагодити зв'язки з впливовими людьми, однак натомість отримала погрози та тиск через особисту сварку з колишньою подругою Світланою Голинською.

Свою позицію виконавиця озвучила у відео, опублікованому в Instagram. Вона також показала фрагменти листування з Вітером, у якому нагадувала про знайомства, що допомогли йому в роботі, та підтримку його музичного проєкту.

Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Співачка нецензурно звернулася до ексдруга. Джерело: скриншот

Камалія обурилася словами продюсера про те, що нібито сама втрутилася в його "брудну білизну". За версією артистки, саме Вітер раніше втягнувся в її особистий конфлікт із Голинською та вимагав, аби вона публічно попросила в колишньої подруги вибачення. Співачка стверджує, що тоді продюсер знав про стосунки Голинської з Михайлом Стефанішиним (тодішнім бойфрендом Камалії), але приховував це від неї. А докази вимагань вибачень вона показала на скриншотах їхньої переписки.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
118,1 т.
Який вигляд має та чим живе єдина онука легендарної харків'янки Людмили Гурченко: сині губи, переїзд у село та позиція щодо війни
118,1 т.
Який вигляд має та чим живе єдина онука легендарної харків'янки Людмили Гурченко: сині губи, переїзд у село та позиція щодо війни
Оксана ГейдорОксана Гейдор
26,7 т.
Чутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські актори
26,7 т.
Чутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські актори
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
23,0 т.
"Спляча красуня" Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки
23,0 т.
"Спляча красуня" Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки
Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Геннадій Вітер, Світлана Голинська та Михайло Стефанішин. Джерело: скриншот

"Не я залізла в його брудну білизну. Вітер сам вивернув цю брудну білизну і показав її мені. Тоді, коли він ще заліз у наші розбірки з моєю подругою та вимагав мене просити публічного вибачення перед моєю експодругою Світланою Голинською, що начебто вона не увела у мене ніякого чоловіка", – заявила Камалія.

Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Камалія стверджує, що Вітер знав про роман Голинської зі Стефанішиним за її спиною. Джерело: скриншот

За словами співачки, вона свого часу знайомила Вітера з Михайлом Стефанішиним та іншими впливовими людьми. Зокрема, стверджує, що хотіла допомогти продюсеру уникнути мобілізації, адже він скаржився на проблеми зі здоров'ям і отриману повістку. Також, як заявила артистка, вона сприяла пошуку спонсорів для його "Музичної платформи", яка тоді нібито переживала фінансові труднощі.

Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Переписка Камалії і Вітера. Джерело: скриншот

Камалія стверджує, що Вітер знав про роман Голинської зі Стефанішиним за її спиною, однак вони обоє не розповідали їй правди. Ба більше, співачка заявила, що продюсер погрожував зруйнувати її кар'єру, якщо вона не вибачиться перед колишньою подругою.

"На жаль, немає в переписці, бо це було по телефону, всі погрози від Геннадія, що якщо я не попрошу публічних вибачень перед Свєточкою, то мене не буде не тільки на "Платформі", а й не буде усюди, у всьому шоу-бізнесі. І давали мені на це два місяці", – розповіла виконавиця.

Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Переписка Камалії і Вітера. Джерело: скриншот

На підтвердження своїх слів артистка показа листування, у якому нагадувала Вітеру, що саме вона познайомила його з людьми, які могли допомогти з розвитком проєкту. Вона також згадала про знайомство Голинської зі Стефанішиним, стверджуючи, що сама посприяла їхньому контакту, аби той допоміг жінці з її справами в Україні.

Своєю чергою, Геннадій Вітер уже коментував конфлікт із Камалією в інтерв'ю Славі Дьоміну приблизно два місяці тому. Тоді він підтвердив, що співачка допомогла йому познайомитися зі спонсором, а також розповів про її претензії через відсутність виступів на музичній платформі.

Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Вітер заперечував, що Камалія допомогла йому уникнути мобілізації. Джерело: Instagram Геннадія Вітера

Продюсер пояснював, що не вважав за потрібне регулярно запрошувати артистку, оскільки, на його думку, вона не пропонувала нових пісень, які могли б стати хітами. Він також заявляв, що готовий поставити її композицію в ефір, якщо та буде успішною, і навіть називав суму – 20 тисяч доларів – за просування хорошої пісні.

Водночас Вітер заперечував, що Камалія допомогла йому уникнути мобілізації, та обурювався її розповідями про особисте життя Голинської. За його словами, артистка нібито використовувала цю інформацію, щоб насолити іншим учасникам конфлікту.

Ім'я Світлани Голинської в цій історії з'явилося не вперше. Раніше Камалія вже натякала на зраду найближчої подруги, з якою дружила понад 20 років, але спочатку не називала її. Згодом OBOZ.UA з'ясував, що йдеться саме про Голинську, яка підтвердила конфлікт і розповіла власну версію подій.

Хотів уникнути мобілізації з допомогою Стефанішина: Камалія зробила незручну заяву про Геннадія Вітера та показала їхні приватні повідомлення

Вітер заперечував, що Камалія допомогла йому уникнути мобілізації. Джерело: Instagram Камалії

Тоді бізнесвумен заявляла, що не вважає їх із Камалією подругами в традиційному розумінні, а їхні контакти переважно були пов'язані зі співпрацею в музичному проєкті YUNA. Голинська також вимагала від співачки публічних вибачень і не виключала судового розгляду через поширені, на її думку, неправдиві звинувачення.

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно Камалія вперше назвала ім'я чоловіка, який, за її словами, застосовував до неї фізичне насильство під час стосунків. Ним виявився той самий Михайло Стефанішин – колишній чоловік ексзаступниці міністра юстиції Ольги Стефанішиної. Співачка розповідала, що після одного з побиттів опинилася в лікарні з пошкодженою барабанною перетинкою.

Схожі теми
зіркискандаликонфліктКамаліяКамаліяГеннадій ВітерГеннадій Вітер
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!