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"Хотіла би важити 80 кг": Alyona Alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася лягти під ніж хірурга

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
2,1 т.
"Хотіла би важити 80 кг": Alyona Alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася лягти під ніж хірурга
Alyona Alyona зробила баріатричну операцію. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка Alyona Alyona повідомила, що зробила баріатричну операцію, спрямовану на механічне зменшення об'єму шлунка. Протягом тривалого часу артистка намагалася схуднути за допомогою різних способів, відкладаючи хірургічне втручання, однак тепер наважилася на кардинальний крок.

Відповідною інформацією знаменитість поділилася в Instagram. Вона поширила відео з лікарняної палати, яке зняла незадовго до операції, та детально розповіла про своє рішення.

За словами Alyona Alyona, остаточно лягти під ніж хірурга вона насмілилася після того, як побачила позитивний досвід своєї подруги. Після баріатричної операції жінка схудла зі 140 до 70 кілограмів та вже протягом багатьох років утримує цю вагу. Реперка змогла прослідкувати за станом товаришки і, зваживши всі нюанси, погодилася на процедуру.

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"Я вважаю, що якщо людина стукає, то двері її відчиняються. Я багато разів в Instagram показувала свої шляхи схуднення зі спортом, різними штуками. Навіть ділилася тим, як робила уколи і до чого вони мене призвели, і що це не панацея. Я розумію, що це (операція. – Ред.) також може бути не панацеєю, але все-таки, якщо є бажаний результат. Я сто разів в інтерв'ю казала, що хотіла би важити 80 кг", – розповіла знаменитість.

''Хотіла би важити 80 кг'': Alyona Alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася лягти під ніж хірурга

Alyona Alyona наважилася на операцію після багатьох невдалих спроб схуднути. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Аналізуючи увесь пройдений шлях, Alyona Alyona зробила висновок, що для схуднення без хірургічних маніпуляцій їй доведеться повністю відмовитися від кар'єри і фактично покласти життя на боротьбу з зайвою вагою. Зважаючи на низку набутих звичок, щільний графік та нейробіологічний розлад, у неї не залишилося інших варіантів.

"Я відмовлялася від цієї операції багато років. Хоча багато лікарів мені казали, що це твій вихід, це твоя пігулка в шоколаді, скажімо так. Відповідно, я вдаюсь до механічних дій, які не дозволять мені йти в ще більшу вагу, переїдати і так далі. Для мене дуже важливо працювати над собою, розвиватися, змінюватися і бути прикладом. Я обираю такий шлях. Мені байдуже засудить мене хтось, знецінить, спростує. Це мій шлях", – наголосила реперка.

Нагадаємо, що світлиною після операції Alyona Alyona поділилася за день до того, як пояснила причину свого перебування в лікарні. Артистка показалася під крапельницею та загадково зауважила: "Ну що, жить буду".

''Хотіла би важити 80 кг'': Alyona Alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася лягти під ніж хірурга

Артистка показала фото з лікарні. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Варʼятів" Володимир Жогло, який важив 164 кг, розсекретив ціну операції зі зменшення шлунку.

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