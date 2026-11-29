Баскетболіст В'ячеслав Кравцов із гумором відреагував на слова Христини Горняк, яка покинула 15-й сезон реаліті "Холостяк" у 7 випуску. Перед від'їздом нотарка залишила спортсмену неоднозначне побажання визнати свою помилку після вильоту з проєкту, а після виходу епізоду ця фраза розлетілася соцмережами.

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У Threads одна з користувачок пригадала прощання Горняк із головним героєм шоу та відзначила її влучну репліку. "Сподобалась її фраза: "Спортсмени переглядають матчі, коли помилилися. Тож приємного перегляду", – написала користувачка.

Кравцов не залишив коментар без уваги й коротко відповів, що вже переглядає випуски, але поки не знайшов у своїх діях жодної неправильної дії.

"Передивляюсь, поки що жодної помилки", – іронічно відреагував баскетболіст.

Нагадаємо, Христина Горняк залишила "Холостяк 15" після того, як В'ячеслав Кравцов вирішив віддати троянду Діані Зотовій. Під час прощання нотарка натякнула, що спортсмену варто уважніше придивлятися до людей і не проґавити власні помилки.

Згодом колишня дружина ведучого Володимира Остапчука пояснила свою позицію в Instagram. Вона зізналася, що прийшла на проєкт із бажанням познайомитися, відкритися новим почуттям і побудувати стосунки. Водночас Горняк натякнула, що не всі учасниці мали такі самі наміри, адже, за її словами, дехто нібито перебував у стосунках навіть під час зйомок.

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"Дякую Славі за те, що не зайняв місце в моєму серці. Адже переглядаючи зараз всі ці серії, є чітке розуміння, що з часом ця історія могла би залишити в ньому шрами", – написала нотарка.

Вона також зазначила, що не тримає образ на Кравцова. Наостанок Горняк побажала йому бути задоволеним своїм вибором і додала, що іноді краще не перемогти, але залишитися необраною.

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Цікаво, що до початку сезону саме Христину Горняк вважали однією з імовірних переможниць "Холостяка 15". Однак її участь у проєкті завершилася раніше, ніж очікували глядачі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Слава Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону, яка пропонувала йому стосунки заради піару.