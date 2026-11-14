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"Холостяк" Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,8 т.
"Холостяк" Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала
В'ячеслав Кравцов злив листування з фіналісткою "Холостяка-13"

У п'ятому випуску реаліті "Холостяк-15" стався несподіваний поворот. Головний герой проєкту – баскетболіст В'ячеслав Кравцов – заявив, що з ним особисто зв'язувалася фіналістка 13-го сезону шоу, тарологиня Анастасія Юзьвак. Вона нібито пропонувала спортсмену цілу схему, як вони могли ви використати їхні "стосунки" задля піару.

Фрагмент особистого листування Кравцов злив просто в ефірі шоу, а відповідні скриншоти "розлетілися" на платформі Threads. Юзьвак почали звинувачувати в лицемірстві, тож вона не стала мовчати й розкрила свою версію подій.

''Холостяк'' Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала

В'ячеслав Кравцов злив листування з Анастасією Юзьвак. Джерело: СТБ

Що було в повідомленнях

Судячи зі світлин, які показали глядачам, тарологиня пропонувала В'ячеславу Кравцову зробити її учасницею проєкту через індивідуальне побачення. За вигаданою історією, вони зустрілися поза камерами й баскетболіст зрозумів, що хоче бачити її на "Холотсяку-15". Анастасія Юзьвак нібито була переконана, що її образ допоможе кардинально підвищити популярність В'ячеслава Кравцова.

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"На тебе в спонсорів плани такі: збільшити твою популярність тут завдяки створенню зіркової пари на певний час. Після "Холостяка" в нас буде півроку – 8 місяців на підвищення твоєї популярності до максимуму. Після цього буде розпродаж спортсменів. Швидше за все, тебе завдяки популярності зможуть продати подорожче в Лондонський баскетбольний клуб", – йшлося в повідомленнях.

''Холостяк'' Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала

Юзьвак нібито пропонувала Кравцову стосунки задля піару. Джерело: threads.com/_korolenkoo_

''Холостяк'' Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала

Баскетболіст показав листування із фіналісткою "Холостяка-13". Джерело: threads.com/_korolenkoo_

Зі свого боку В'ячеслав Кравцов відхилив пропозицію Анастасії Юзьвак. Спортсмен підкреслив, що йому було приємно познайомитися з тарологинею, яка брала участь у благодійному баскетбольному матчі, що показали в 4-му епізоді, але будувати фейкові стосунки він не планує.

''Холостяк'' Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала

Кравцов відмовився від пропозиції. Джерело: threads.com/_korolenkoo_

Реакція Юзьвак

Злив досить резонансних повідомлень привернув увагу публіки до фіналістки "Холостяка-13". В ефірі шоу претендентки на серце Кравцова звинуватили її в лукавості, а деякі користувачі мережі дорікнули Юзьвак через бажання збільшити рівень своєї впізнаваності у будь-який спосіб.

Тарологиня не стала замовчувати хейт у свій бік та дала зрозуміти, що глядачі побачили в ефірі реаліті далеко не всі фрагменти її листування з В'ячеславом Кравцовим та представниками "СТБ".

"Шоу-бізнес дуже цікава індустрія. Я би з радістю показала все листування з каналом і Славою. Це б все пояснило вам, але є така штука, як контракт і нерозголошення певної інформації. Скоро я обережно відкрию хід справи, щоб не перекреслювати ідеальні образи учасників шоу. Я відкрито і чесно заявляла, заявляю і буду заявляти про свої наміри, навіть якщо соціально це називають "лицемірною дівчинкою", – заявила Юзьвак.

''Холостяк'' Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала

Юзьвак відреагувала на вчинок Кравцова

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли фіналістка "Холостяка-13" опинилася в центрі бурхливого обговорення. Після закінчення реаліті-шоу користувачі мережі з'ясували, що її батьком є колишній депутат та підприємець Богдан Юзьвак. Чоловіка запідозрили в корупції, адже його доходи, зазначені в декларації, перевищували зарплату державних діячів. Окрім того, він повністю спонсорував життя і навчання доньок за кордоном. 

Тоді Анастасія Юзьвак дорікнула представникам каналу через те, що вони не повністю висвітлили історію їхньої сім'ї. Вона не заперечувала того факту, що її батько був депутатом, а от причетність до незаконного збагачення різко спростувала.

Раніше OBOZ.UA розповів, що "холостяк" Кравцов зробив заяву про учасницю Анну Мишак, на яку злили "секс-компромат".

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