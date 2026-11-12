''Холостяк'' Кравцов спантеличив правдою про свої почуття на шоу та натякнув, чи знайшов кохання у фіналі

Головний герой "Холостяка 15" В'ячеслав Кравцов пояснив, чи реально закохатися в учасницю за кілька побачень. За підрахунками баскетболіста, дівчина, якій вдається дійти до фіналу, може зустрітися з ним лише чотири-п'ять разів. Водночас такий формат знайомств, на його думку, здатен пришвидшувати появу почуттів.

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Про це спортсмен розповів Дмитру Тютюну в проєкті "Несерйозна розмова". Спочатку Кравцов зізнався, що й сам скептично ставиться до можливості швидко закохатися, адже в звичайному житті для цього потрібно значно більше часу.

"Якщо ти береш реальне життя і ти не "холостяк", побачив дівчину і провів із нею близько п'ять побачень, є таке, що на першому ти відчув драйв, якісь емоції. Але це не почуття", – пояснив баскетболіст.

За словами В'ячеслава Кравцова, навіть якщо після перших зустрічей йому добре з дівчиною, для справжньої закоханості може знадобитися місяць або два. На початку знайомства людина радше відчуває симпатію та емоційне піднесення, але це ще не обов'язково свідчить про глибокі почуття.

На "Холостяку" ситуація дещо інша. Як зауважив спортсмен, побачення з однією учасницею можуть відбуватися з перервою в тиждень, а наступна зустріч – ще через десять днів. При цьому головний герой паралельно знайомиться з іншими претендентками на його серце.

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"Загалом у нас там умовно чотири-п'ять побачень, якщо вона дійшла до фіналу. Здається, що це замало, але якось через цей інший формат воно форсується і ти по-іншому це сприймаєш", – поділився Кравцов.

Він додав, що на проєкті почуття можуть розвиватися у пришвидшеному темпі – наче на швидкості х1,5 або х2.

Водночас прямо відповідати, чи закохався він сам під час зйомок 15-го сезону, Кравцов не став, але натякнув у розповіді, що це дійсно відбулося.

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Нагадаємо, раніше В'ячеслав Кравцов назвав два "червоні прапорці" в жінках, які можуть відштовхнути його від побудови стосунків. Зокрема, спортсмену не подобається велика кількість татуювань на жіночому тілі та вживання нецензурної лексики. Поруч із собою він хоче бачити спокійну жінку, з якою не доведеться переживати емоційні гойдалки.

Як розповідав OBOZ.UA, що "Холостяк" В'ячеслав Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили "секс-компромат".