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Кейт Міддлтон вразила ефектною появою на державному бенкеті в сукні за понад 292 тис. грн, яку переробили спеціально для неї. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
546
Кейт Міддлтон вразила ефектною появою на державному бенкеті в сукні за понад 292 тис. грн, яку переробили спеціально для неї. Фото
Кейт Міддлтон засяяла на бенкеті в яскравій сукні з вирізом на декольте

Кейт Міддлтон продемонструвала неперевершене почуття стилю під час державного бенкету у Віндзорському палаці, організованому на честь султана Оману. Вона з'явилася на заході у яскраво-жовтій сукні з вирізом на декольте від ліванського дому високої моди Elie Saab.

Вбрання, вартість якого становить $6 500 (приблизно 292 414 грн), витончено підкреслило фігуру принцеси Уельської завдяки драпіруванню на талії, а напівпрозора накидка додала її образу нотку драматичності. Вперше бренд представив ефектну сукню під час показу колекції весна/літо 2025, однак, як підкреслює Daily Mail, її дизайн було трохи змінено спеціально для Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон вразила ефектною появою на державному бенкеті в сукні за понад 292 тис. грн, яку переробили спеціально для неї. Фото

Кейт Міддлтон засяяла на йрочистому прийомі в ефектній сукні

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Образ дружини принца Вільяма мав дещо скромніший вигляд, ніж той, у якому свого часу модель вийшла на подіум. Спідницю переробили так, аби вона не просвічувалася, а виріз на декольте трохи вкоротили, завдяки чому сукня Кейт Міддлтон повністю відповідала атмосфері державного прийому.

Кейт Міддлтон вразила ефектною появою на державному бенкеті в сукні за понад 292 тис. грн, яку переробили спеціально для неї. Фото

Для принцеси створили більш скромну версію сукні ніж та, яку показали на подіумі

Аутфіт принцеса Уельська доповнила своєї улюбленою тіарою Cambridge Lover’s Knot. Прикраса, інкрустована діамантами та перлами, має давню історію та передавалася з покоління в покоління: спершу належала королеві Марії, потім – Єлизаветі II, далі – принцесі Діані, а тепер її невістці.

Дружина принца Вільяма одягала цю тіару щонайменше 15 разів, що зовсім не є випадковістю. Як пояснював експерт, прикраса ідеально відповідає формі голови Кейт Міддлтон та допомагає притримувати одну з її "фірмових" зачісок – м'які локони.

Кейт Міддлтон вразила ефектною появою на державному бенкеті в сукні за понад 292 тис. грн, яку переробили спеціально для неї. Фото

Принцеса Уельська надягла улюблену тіару. Джерело: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська також надягла сережки-канделябри Гренвілл та діамантовий браслет. Мерехтливі аксесуари гармонійно перегукувалися із клатчем Її Високості й туфлями на підборах.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Кейт Міддлтон у вечірній сукні потрапила в курйоз перед папараці, але витончено вийшла з незручної ситуації.

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