Кейт Міддлтон пригадала один із найважчих періодів боротьби з онкологічним захворюванням, коли перебування в лікарні здавалося їй страшним і дезорієнтуючим досвідом. Принцеса Уельська зізналася, що в ті моменти відчувала справжню темряву, а розрадою для неї стала людина, яка просто тримала її за руку й залишалася поруч, не намагаючись нічого виправити.

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Як пишуть у People, спогадами 44-річна дружина принца Вільяма поділилася у своєму першому документальному фільмі "Зцілення". У стрічці вона розповідає про досвід лікування раку і те, як важка хвороба змінила її погляд на життя.

"Гадаю, коли ти лежиш на лікарняному ліжку, а навколо панує суто медична атмосфера – немає свіжого повітря, немає зелені – все виглядає дуже суворо, чужорідно й порожньо. Ця темрява була справді страшним, дезорієнтуючим досвідом. Гадаю, я ніби то втрачала, то відновлювала свідомість. Це був справді темний період", – згадала принцеса.

Однак серед важких переживань вона запам'ятала й невеликий прояв людської турботи. За словами Кейт Міддлтон, хтось просто взяв її за руку й не відпускав. Ця людина не намагалася розрадити її словами чи знайти рішення, а лише залишалася поруч.

"Я завжди буду вдячна за те, що в той час поруч зі мною був хтось, хто мене підтримав. І це дійсно допомогло мені усвідомити, як важливо просто бути поруч із кимось у найважчі моменти його життя", – поділилася вона.

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Принцеса Уельська наголосила, що іноді бажання допомогти змушує людей шукати правильні слова або намагатися негайно розв'язати чужі проблеми. Проте насправді найціннішим може виявитися звичайна присутність.

"Дуже часто ти думаєш, що тобі треба щось виправити, щось сказати чи щось зробити, але це не так. Потрібно просто бути поруч. Ось так виглядає любов. Ось яке, на мою думку, світло ми часто можемо знайти навіть у найтемніші часи", – пояснила Кейт.

Нагадаємо, у 2024 році Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині, після якої на певний час зникла з публічного простору. У березні того ж року вона повідомила, що в неї виявили рак і вона проходить курс профілактичної хіміотерапії. На час лікування принцеса відійшла від виконання більшості королівських обов'язків, зосередившись на здоров'ї та родині.

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У січні 2025 року Кейт оголосила про ремісію. Відтоді вона поступово повертається до публічної діяльності, водночас продовжуючи говорити про фізичні та психологічні наслідки онкологічного захворювання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у маєток принца Вільяма та Кейт Міддлтон вдерлися грабіжники, заради яких поліція підняла в небо гелікоптер і спустила собак.