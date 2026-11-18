Під час офіційного візиту до Індії Кейт Міддлтон відійшла від свого звичного стриманого стилю та віддала шану місцевим традиціям. Разом із чоловіком, принцом Вільямом, вона відвідала шосту церемонію вручення екологічної премії The Earthshot Prize в Мумбаї, одягнувши образ від індійського дизайнера.

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Принцеса Уельська засяяла на заході в насичено червоній сукні-анаркалі, виготовленій із шовкового жоржету ручного ткацтва. Вбрання від індійського люксового бренду Mahima Mahajan по всій довжині було оздоблене витонченою вишивкою, традиційними елементами та смарагдовим камінням. Сукня Кейт Міддлтон також вирізнялася довгими напівпрозорими рукавами та пишною спідницею, що спадала до підлоги м'якими складками, пише InStyle.

Образ для появи на червоній доріжці Її Високість доповнила прикрасами, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі II. Принцеса Уельська обрала комплект Emerald Tassel Suite, що складається з смарагдово-діамантового кольє та відповідних сережок. Королева Єлизавета II вперше вийшла в світ у цих прикрасах у 1989 році. Зі свого боку Кейт Міддлтон вже вигулювала масивні сережки під час державного бенкету на Ямайці у 2022-му.

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Принц Вільям з'явився на заході у вбранні від індійського дизайнера Маніша Мальхотри. Він обрав класичні чорні штани та піджак у стилі Неру з коміром-стійкою.

Варто зауважити, що приїзд до Мумбаю має для принца та принцеси Уельських особливе значення, адже вони вперше за чотири роки разом виїхали за кордон. У 2022-му вони відвідали Бостон (США) для участі в церемонії нагородження The Earthshot Prize, після чого на тривалий час відмовилися від подібних візитів, зокрема, через боротьбу Кейт Міддлтон із онкологією.

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Окрім того, повернення принцеси Уельської на екологічну премію є досить символічним зважаючи на те, що вона відіграла важливу роль за лаштунками її створення. Коли у 2019 році принц Вільям лише розмірковував над доцільністю заснування The Earthshot Prize, метою якої є знайти інноваційні рішення для відновлення довкілля до 2030-го, дружина активно підтримувала його ініціативу.

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"Вона також запропонувала нам чимало ідей щодо того, як наступного року зробити дитячу премію Earthshot ще масштабнішою. Ми завжди раді, що вона є частиною нашої команди, а її особиста присутність тут дуже багато для нас означає", – розповів People генеральний директор Earthshot Джейсон Кнауф.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Кейт Міддлтон у вечірній сукні потрапила в курйоз перед папараці, але витончено вийшла з незручної ситуації.