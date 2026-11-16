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Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон: яка країна їх приймає та чому образи монархів прикували погляди

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,2 т.
Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон: яка країна їх приймає та чому образи монархів прикували погляди
Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше за 4 роки здійснили спільний офіційний візит

Принц Вільям та Кейт Міддлтон здійснили перший спільний офіційний візит за кордон за останні чотири роки. Подружжя прибуло до Індії, де відбудеться церемонія нагородження престижної екологічної премії The Earthshot Prize 2026.

Як підкреслили принц та принцеса Уельських у своєму Instagram, країна, яка наразі їх приймає, стала "одним із найцікавіших місць у світі з погляду екологічних інновацій". Мешканці Індії розробляють практичні рішення для подолання одних із найсерйозніших спільних викликів, що стоять перед усім людством. Подібну мету ставить перед собою і The Earthshot Prize, яку заснував принц Вільям зі своїм фондом, тому подружжю було складно знайти доречніше місце для проведення шостої церемонії вручення премії.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон: яка країна їх приймає та чому образи монархів прикували погляди

Кейт Міддлтон і принц Вільям прибули з офіційним візитом до Індії

У перший день візиту принц та принцеса Уельських відвідали історичний район міста Мумбаї Баллард-Естейт, пише People. Разом зі школярами вони зіграли в галлі-крикет – один із найпопулярніших видів спорту країн Південної Азії, в який грають ледь не на кожному вільному клаптику землі. До дітей та Їхніх Високостей доєднався Сачін Тендулкар. Він є одним із найтитулованіших індійських гравців у крикет.

Для цієї активності подружжя обрало образи, які миттєво опинилися в центрі уваги громадськості. Принц Вільям вирішив зробити акцент на виробах місцевих майстрів, тож одягнув темно-синій смугастий жилет від індійського бренду KARDO. Цей елемент гардеробу виготовлено із тканини ручного ткацтва. Жилет він скомбінував із білою сорочкою та класичними штанами.

Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон: яка країна їх приймає та чому образи монархів прикували погляди

Принц Вільям одягнув жилет від індійського бренду

Зі свого боку Кейт Міддлтон притрималася фірмового елегантного стилю. Принцеса Уельська вбралася у світло-зелений двобортний жакет із фактурними плечима, який гармонійно поєднала з білими штанами й кофтинкою. 

Варто зауважити, що минулого разу принц Вільям та Кейт Міддлтон разом здійснювали візит до Індії в 2016 році. Метою членів королівської родини Великої Британії було зміцнення дипломатичних зв'язків між країнами, а також благодійність – підтримка дітей із бідних родин, безпритульних і вразливих верств населення.

Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон: яка країна їх приймає та чому образи монархів прикували погляди

Кейт Міддлтон зіграла в крикет

Теперішній візит принца й принцеса Уельських до Індії став їхнім першим спільним виїздом за кордон із 2022 року. Тоді подружжя відвідало Бостон (США) для участі в церемонії нагородження The Earthshot Prize.  

Раніше OBOZ.UA розповів, що Кейт Міддлтон вразила ефектною появою на державному бенкеті в сукні за понад 292 тис. грн, яку переробили спеціально для неї.

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