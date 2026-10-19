Кайлі Дженнер, яку Forbes назвав наймолодшою мільярдеркою, блиснула на показі Victoria’s Secret бюстом за $50 млн і розізлила мережу. Фото

29-річна підприємниця і телеведуча Кайлі Дженнер, яку у березні 2019-го Forbes оголосив наймолодшою мільярдеркою, уперше вийшла на подіум Victoria’s Secret і одразу отримала один із найважливіших образів шоу. Знаменитість з'явилася у Fantasy Bra – легендарний бюстгальтер вартістю $50 млн. Однак замість захоплення розкішним виробом її дебют викликав хвилю обурення: користувачі мережі не зрозуміли, чому таку честь довірили знаменитості, яка не має досвіду роботи моделлю на подіумі Victoria's Secret.

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Як зазначають у Tribune, для виходу Кайлі одягнули у бюстгальтер із жовтими діамантами вартістю $22 млн і ще 4410 натуральними діамантами. Виріб створювали 15 майстрів ювелірного дому Jacob & Co. понад 1000 годин.

Бра повністю виготовлений із золота та дорогоцінного каміння, без використання тканини, а його вага становить трохи менш як два кілограми.

Як пише Vogue, головний креативний директор Victoria’s Secret Адам Селман пояснив вибір Дженнер її впливом на моду, розважальну індустрію та попкультуру. За його словами, команда хотіла поєднати культовий Fantasy Bra зі знаменитістю, яку ніхто не очікував побачити і яка має величезну аудиторію.

"Кайлі справді виходить за межі моди, культури, телебачення – за межі будь-якої окремої сфери. Це саме те, чим займаємося ми. Шоу настільки масштабне, що це справжнє розвага, і я вважаю, що вона є чудовим каталізатором цього процесу. Вона справді створила власну культуру – а скільки людей можуть так сказати?" – заявив креативний директор.

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Однак, у соцмережі X розгорілися суперечки через рішення Victoria’s Secret довірити Fantasy Bra саме Дженнер. Користувачі нагадали про професійних моделей, які роками працювали з брендом, і обурилися, що одна з найпрестижніших ролей дісталася зірці реаліті-шоу та блогерці.

"Абсолютна маячня і плювок в обличчя справжнім моделям, які тяжко працювали", – написав один із коментаторів.

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Інші користувачі згадували "ангелів" Victoria's Secret Барбару Палвін, Адріану Ліму та Анок Яй, ставлячи під сумнів вибір організаторів. Дехто наголошував, що Дженнер раніше не виходила на подіум Victoria’s Secret, але одразу отримала можливість продемонструвати найдорожчий образ шоу.

"До речі, вона навіть ніколи не виходила на подіум, а їй дістається Fantasy Bra? Якось сумно", – обурився користувач мережі.

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Частина коментаторів вважає, що бренд зробив ставку на популярність родини Кардаш’ян-Дженнер, а не на модельний досвід. Інші заявили, що такий вибір знецінює багаторічну роботу моделей, які співпрацювали з Victoria’s Secret.

"Якби я була однією з тих інших моделей, я б страшенно розлютилася, що якась телезірка реаліті-шоу отримала змогу одягнути це, а не одна з моделей, яка давно працює з брендом", – йдеться в одному з дописів.

"Крила та діаманти – це щось неймовірне, але справжня сенсація – те, що цю роль віддали людині, яка не є моделлю", – написав інший користувач.

Раніше OBOZ.UA писав, що Кайлі Дженнер пішла на відчайдушний крок, аби прорекламувати свій бренд.