Каторга і смерть на Святвечір: які тяжкі випробування випали на долі трьох сестер Степана Бандери та як Москва намагалася ''підкупити'' їх

Три сестри Степана Бандери – Марта-Марія, Володимира та Оксана – пережили арешти, допити, табори й розлуку з рідними через зв’язок із провідником ОУН. Радянська влада намагалася змусити їх зректися брата та переконати українських повстанців скласти зброю. Жінкам обіцяли свободу й краще життя, однак вони не погодилися співпрацювати з Москвою.

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Доля кожної з них, про що OBOZ.UA розповість детальніше, стала частиною історії репресій проти родини Бандери. Батька сестер, священника Андрія Бандеру, заарештували 1941 року, а згодом розстріляли в Києві. Самих жінок радянська влада відправила далеко від дому, де на них чекали роки ув’язнення та важкої праці.

Як радянська влада переслідувала сестер Бандери

Володимира Бандера-Давидюк була одружена зі священником Теодором Давидюком і виховувала шістьох дітей. У 1946 році її заарештували разом із чоловіком. Жінку засудили до 10 років таборів і п’яти років ув'язнення, а дітей відправили до дитячих будинків. Її чоловіка не стало у 1948 році.

Інші сестри також пройшли через радянські репресії. Марту-Марію та Оксану заарештували ще 1941 року, після чого відправили до Красноярського краю. Оксана згодом отримала вирок у вигляді 20 років ув’язнення в ГУЛАГу та довічне проживання в Сибіру.

Як Москва намагалася "підкупити" сестер

У 1953 році трьох сестер доправили до Москви, у Лефортовську в’язницю, де їх допитували. Радянська влада намагалася використати їхнє прізвище та родинний зв’язок зі Степаном Бандерою для впливу на український визвольний рух.

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Жінкам пропонували квартири та звільнення в обмін на публічне звернення до Української повстанської армії із закликом припинити боротьбу. Однак сестри відмовилися від такої пропозиції.

Священник Іван Барабаш згадував: "Забрали їх із тюрми, оселили в дорогому готелі, обіцяють їм двокімнатні квартири в столиці... Єдине, що вони мали за це зробити: звернутися по радіо до членів УПА, мовляв, хлопці, марна ваша справа, бо Україна неможлива. Сестри Бандери сказали: "Ніколи цього не зробимо, бо Україна мусить бути вільною державою". Над ними тоді дуже познущалися і відвезли в Сибір гарувати на лісоповалі. Оксана відбула 48 років заслання".

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Як склалися долі сестер після таборів

Марту-Марію звільнили 1960 року, проте повернутися до України їй не дозволили. Вона залишилася в Красноярському краї, де й померла 1982 року. Її останки повернули в Україну лише 1990-го.

Оксана Бандера змогла повернутися на батьківщину 1989 року. Згодом вона стала почесною громадянкою Стрия, а 2006 року отримала орден княгині Ольги III ступеня. Оксана померла на Святвечір, 24 грудня, 2008 року й була похована в Старому Угринові – селі, де народився Степан Бандера.

Володимира повернулася додому 1956 року після років неволі. Попри пережиті втрати й переслідування, вона дожила до проголошення незалежності України. Її життя обірвалося 2001 року.

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