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Каторга і смерть на Святвечір: які тяжкі випробування випали на долі трьох сестер Степана Бандери та як Москва намагалася "підкупити" їх

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
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Каторга і смерть на Святвечір: які тяжкі випробування випали на долі трьох сестер Степана Бандери та як Москва намагалася "підкупити" їх
Які тяжкі випробування випали на долі трьох сестер Степана Бандери

Три сестри Степана БандериМарта-Марія, Володимира та Оксана – пережили арешти, допити, табори й розлуку з рідними через зв’язок із провідником ОУН. Радянська влада намагалася змусити їх зректися брата та переконати українських повстанців скласти зброю. Жінкам обіцяли свободу й краще життя, однак вони не погодилися співпрацювати з Москвою.

Доля кожної з них, про що OBOZ.UA розповість детальніше, стала частиною історії репресій проти родини Бандери. Батька сестер, священника Андрія Бандеру, заарештували 1941 року, а згодом розстріляли в Києві. Самих жінок радянська влада відправила далеко від дому, де на них чекали роки ув’язнення та важкої праці.

Каторга і смерть на Святвечір: які тяжкі випробування випали на долі трьох сестер Степана Бандери та як Москва намагалася ''підкупити'' їх

Радянська влада намагалася змусити їх зректися брата

Як радянська влада переслідувала сестер Бандери

Володимира Бандера-Давидюк була одружена зі священником Теодором Давидюком і виховувала шістьох дітей. У 1946 році її заарештували разом із чоловіком. Жінку засудили до 10 років таборів і п’яти років ув'язнення, а дітей відправили до дитячих будинків. Її чоловіка не стало у 1948 році.

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Інші сестри також пройшли через радянські репресії. Марту-Марію та Оксану заарештували ще 1941 року, після чого відправили до Красноярського краю. Оксана згодом отримала вирок у вигляді 20 років ув’язнення в ГУЛАГу та довічне проживання в Сибіру.

Як Москва намагалася "підкупити" сестер

У 1953 році трьох сестер доправили до Москви, у Лефортовську в’язницю, де їх допитували. Радянська влада намагалася використати їхнє прізвище та родинний зв’язок зі Степаном Бандерою для впливу на український визвольний рух.

Каторга і смерть на Святвечір: які тяжкі випробування випали на долі трьох сестер Степана Бандери та як Москва намагалася ''підкупити'' їх

Оксана і Марта-Марія Бандери. Джерело: ukrainky.com.ua

Жінкам пропонували квартири та звільнення в обмін на публічне звернення до Української повстанської армії із закликом припинити боротьбу. Однак сестри відмовилися від такої пропозиції.

Священник Іван Барабаш згадував: "Забрали їх із тюрми, оселили в дорогому готелі, обіцяють їм двокімнатні квартири в столиці... Єдине, що вони мали за це зробити: звернутися по радіо до членів УПА, мовляв, хлопці, марна ваша справа, бо Україна неможлива. Сестри Бандери сказали: "Ніколи цього не зробимо, бо Україна мусить бути вільною державою". Над ними тоді дуже познущалися і відвезли в Сибір гарувати на лісоповалі. Оксана відбула 48 років заслання".

Як склалися долі сестер після таборів

Марту-Марію звільнили 1960 року, проте повернутися до України їй не дозволили. Вона залишилася в Красноярському краї, де й померла 1982 року. Її останки повернули в Україну лише 1990-го.

Каторга і смерть на Святвечір: які тяжкі випробування випали на долі трьох сестер Степана Бандери та як Москва намагалася ''підкупити'' їх

Володимира повернулася додому 1956 року після років неволі. Джерело: ukrainky.com.ua

Оксана Бандера змогла повернутися на батьківщину 1989 року. Згодом вона стала почесною громадянкою Стрия, а 2006 року отримала орден княгині Ольги III ступеня. Оксана померла на Святвечір, 24 грудня, 2008 року й була похована в Старому Угринові – селі, де народився Степан Бандера. 

Володимира повернулася додому 1956 року після років неволі. Попри пережиті втрати й переслідування, вона дожила до проголошення незалежності України. Її життя обірвалося 2001 року.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як склалася доля трьох дітей Степана Бандери та що відомо про його внуків.

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