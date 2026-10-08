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Кашпіровського, якого обожнювали в РФ, зібралися хоронити в Україні: родичі тримають місце могили в секреті

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 951
Кашпіровського, якого обожнювали в РФ, зібралися хоронити в Україні: родичі тримають місце могили в секреті
Кашпіровського, якого обожнювали в РФ, зібралися хоронити в Україні

Анатолія Кашпіровського, якого свого часу обожнювали мільйони росіян, але називали "шарлатаном", збираються поховати в Україні – у Вінниці, де вже спочивають його батьки та донька Олена. Тіло відомого радянського психотерапевта після прощання в Москві нібито вже везуть у напрямку українського кордону.

Про це повідомляють росмедіа із посиланням на свої джерела. Цікаво, що близькі за невідомих причин публічно не розголошують, де саме буде його могила.

Кашпіровського, якого обожнювали в РФ, зібралися хоронити в Україні: родичі тримають місце могили в секреті

Кашпіровського зібралися хоронити у Вінниці. Джерело: росмедіа

Після "всенародної" церемонії прощання труну з тілом Кашпіровського доправили до ритуального бюро в Підмосков'ї. Там її підготували до транспортування бусом із табличкою "груз 200".

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Від кремації, яку раніше називали одним із варіантів виконання останньої волі психотерапевта, родичі нібито відмовилися. Племінник Юрій Мамаєв стверджував, що "шарлатан" просив спалити його після смерті. За його словами, про це бажання знав і син Кашпіровського – Сергій.

Кашпіровського, якого обожнювали в РФ, зібралися хоронити в Україні: родичі тримають місце могили в секреті

Наразі труну нібито уже вивезли з Москви у напрямку українського кордону. Джерело: росмедіа

Мамаєв також говорив, що Кашпіровський хотів частину праху поховати біля матері у Вінниці, а іншу залишити в Росії.

Наразі труну нібито уже вивезли з Москви у напрямку українського кордону. Доставити її збираюся через країни Європи, адже прямого сполучення з РФ чи Білорусі немає. Кінцевим пунктом маршруту називають Вінницю.

Кашпіровського, якого обожнювали в РФ, зібралися хоронити в Україні: родичі тримають місце могили в секреті

Наразі труну нібито уже вивезли з Москви у напрямку українського кордону. Джерело: росмедіа

Саме там поховані батьки Кашпіровського – Михайло та Ядвіга. Там само у 2018 році знайшла останній спочинок його донька від першого шлюбу Олена. Жінка померла в Канаді у віці 50 років, після чого її тіло перевезли в Україну.

Анатолій Кашпіровський народився в селі Ставниця Хмельницької області. Він тривалий час жив і працював у Вінниці, а згодом перебрався до Росії. У 1996 році психотерапевт заявляв, що залишив житло в Києві та отримав російське громадянство.

Кашпіровського, якого обожнювали в РФ, зібралися хоронити в Україні: родичі тримають місце могили в секреті

Могили родичів Кашпіровського. Джерело: росмедіа

Раніше OBOZ.UA повідомляв, який вигляд має "таємний" особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем "шарлатана" та кому перейде у спадок.

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