Камалія, яка набрала вагу після боротьби з раком, зізналася, чому ''тане'' на очах і чи колола собі препарати для схуднення

Заслужена артистка України Камалія поділилася, що останнім часом помічає в мережі активне обговорення своєї втрати ваги, а подекуди й звинувачення у використанні ін'єкцій для схуднення Mounjaro чи Ozempic, тож вирішила розставити крапки над "і". Як наголосила співачка, вона "тане" на очах через проблеми зі здоров'ям, а не якісь "секретні" методи.

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Влітку в артистки сталося запалення кишківника, тож лікарі призначили їй жорстку дієту, яка безпосередньо впливає на її фігуру. Про це зірка розповіла у відвертому дописі в Instagram, підкресливши, що з роками її тіло змінювалося багато разів через непрості виклики.

За словами Камалії, до 2021 року вона була досить стрункою. Артистка завжди вела активний спосіб життя, займалася кінним спортом та навіть була чемпіонкою України з виїздки. У 2008 році, коли зірка стала переможницею міжнародного конкурсу краси Mrs. World, важила 46 кг при зрості 174 см, але вже в той період здоров'я почало її підводити.

У 2006-му лікарі виявили в Камалії вузол на щитоподібній залозі та аутоімунний тиреоїдит (запалення, під час якого імунна система помилково атакує власні клітини щитоподібної залози), через що призначили гормональний препарат "Еутирокс". Як пригадала артистка, в тому ж році вона почала боротися за шанс народити дитину.

"Почалася моя довга боротьба за те, щоб стати мамою і щоб здійснилася моя найголовніша мрія в житті. Це було пов’язано з гормональними препаратами, операціями та ЕКО. Потім я захворіла на COVID, а після нього в мене виявили рак. Після гормональної хіміотерапії, операції та променевої терапії я дуже змінилася і почала набирати вагу", – розкрила співачка.

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Новий "удар" спіткав Камалію у 2026 році. Влітку виконавиця опинилася в реанімації з запаленням кишківника та гострим дивертикулітом (запалення випинань стінки товстої кишки). Для боротьби з хворобою, яка має хронічний характер, зірці призначили препарати та пожиттєві жорсткі обмеження в харчуванні

"Так, я схудла. Але всього лише приблизно на 5 кг за кілька місяців. І за цими кілограмами немає жодного "чарівного секрету". Сьогодні я справді дотримуюся дуже жорсткої дієти – але не заради схуднення, а через стан здоров’я. Ось і весь мій "секрет". Попри все, я продовжую працювати над собою, займатися спортом, виходити на сцену, їздити містами України, давати концерти й робити те, що люблю. Тому не бажаю нікому такого рецепта схуднення. Бережіть себе і будьте здорові!", – наголосила співачка.

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