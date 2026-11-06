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Ірина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в "Кварталі" мало платили, та назвала реальну причину свого звільнення

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
987
Ірина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в "Кварталі" мало платили, та назвала реальну причину свого звільнення
Ірина Сопонару розповіла про причини звільнення з "Кварталу 95"

Українська гумористка Ірина Сопонару відверто заговорила про своє звільнення з "Кварталу 95" після майже 10 років роботи. Як поділилася знаменитість, вона вирішила розірвати зв'язки зі студією, аби зрештою вийти з зони комфорту та почати розвивати власну справу. А от на чутки про малі заробітки на проєкті Сопонару відреагувала дещо загадково, наголосивши: їй постійно мало грошей.

Про причини звільнення з "Кварталу 95" артистка розповіла в інтерв'ю Мирославі Мандзюк. Вона розсекретила, що "виношувала" в собі рішення піти з проєкту близько року і ще жодного разу не пошкодувала про відповідний рок.

"Я хотіла зробити щось своє. Розуміла, що поки я в цій зоні комфорту (в "Кварталі 95". – Ред.), не почну нічого робити, бо я дуже лінива. Мені треба себе підштовхувати. А коли з'являється стільки часу і ти розумієш, що взагалі треба щось робити, то вже і сили з'являються, і енергія, і можливості", – поділилася акторка.

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Ірина Сопонару не стала приховувати, що, незважаючи на всі думки, досить довго не могла наважитися поставити крапку в співпраці з "Кварталом 95". З одного боку, акторці вже все було зрозуміло в сутності функціонування проєкту, а з іншого, вона розуміла – через таку стабільність у її житті не відбувається абсолютно нічого нового.

Ірина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в ''Кварталі'' мало платили, та назвала реальну причину свого звільнення

Ірина Сопонару звільнилася з "Кварталу 95", аби нарешті піти власним творчим шляхом. Джерело: Скриншот

Обговорюючи цю тему, інтерв'юерка пригадала, що колись Ірина Сопонару висловлювалася про те, що їй хотілося отримувати більше грошей під час роботи в "Кварталі 95". Це викликало в гумористки помітне здивування, та все ж вона прокоментувала фінансовий аспект участі в проєкті.

"Я казала? Мені завжди мало (грошей. – Ред.) всюди. Принаймні за себе можу казати, що в нас в Україні акторство не оплачується так, щоб мені вистачало цих коштів", – зазначила знаменитість.

Ірина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в ''Кварталі'' мало платили, та назвала реальну причину свого звільнення

Акторка працювала в "Кварталі 95" майже 10 років. Джерело: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, що про звільнення з "Кварталу 95" Ірина Сопонару оголосила в грудні 2025 року. Тоді акторка відчула вигорання, а також втратила віру в те, що її професія має будь-який сенс. Натхнення до Сопонару повернулося після того, як вона побачила реакцію глядачів на свої виступи та усвідомила, що має дарувати людям емоції. Нині артистка розвиває власні проєкти, зокрема, шоу "Тільки між нами".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Сопонару заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем. Вони до останнього залишалися в столиці, однак посилення обстрілів з боку Росії змусило їх піти на радикальний крок.

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