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Ірина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботи

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
6,9 т.
Ірина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботи
Ірина Федишин розповіла про свій стан після втрати доньки. Джерело: facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Українська співачка Ірина Федишин відверто розповіла про біль, із яким живе після втрати доньки Вероніки на 35-му тижні вагітності. За словами знаменитості, цей листопад мав бути сповнений щастям, адже їхня сім'я дочекалась би омріяного поповнення, але, на жаль, все склалося інакше. Серце зірки переповнене журбою, яку вона наважилася висловити через творчість.

Як підкреслила Федишин у своєму Instagram, музика має особливу силу – торкатися душі та "лікувати те, чого не видно очима". Саме через це вона знайшла в собі сили повернутися до роботи й випустити трек "Біль", хоч як би це не подобалося деяким критикам.

Ірина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за ''занадто швидке'' повернення до роботи

Ірина Федишин розповіла про біль після втрати доньки. Джерело: Скриншот

"Сьогодні замість омріяного щастя моє серце вчиться жити з болем, для якого немає слів. І сьогодні я вперше наважуюся висловити його через музику. Я повертаюся до творчості. Вибачте, що цього разу така пісня. Вона народилася з мого болю, з почуттів, які неможливо передати словами", – зазначила знаменитість.

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Записати композицію на студії для Ірини Федишин було зовсім нелегкою задачею. Як пригадала співачка, сльози були сильнішими за її голос, та все ж вона не опускала рук.

Не ставити життя на паузу артистці допомогла й підтримка фанатів. Хоча водночас вона розуміє, що її відновлення творчого шляху буде зрозуміле не всім. Людям, які дорікають Ірині Федишин за "занадто швидке" повернення до роботи, зірка впевнено відповіла: зробила це не через відсутність болю, а бажання навчитися жити далі.

"Я знаю, що знайдуться й ті, хто скаже: "Вона вже встала? Вже співає? Вже записує пісні, знімає кліпи? Невже так швидко повернулася до життя?". І я хочу відповісти: "Так. Я встаю. І я йду далі. Я повертаюся". Бо йти далі – не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш. Це означає нести цю любов у своєму серці й продовжувати жити", – наголосила співачка.

Ірина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за ''занадто швидке'' повернення до роботи

Зірка пояснила, чому повернулася до творчості. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Ірина Федишин втратила доньку в жовтні й сама тоді була близька до смерті. Як повідомила співачка, причиною трагедії стало передчасне відшарування плаценти, що супроводжувалося внутрішньою кровотечею.

Ірина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за ''занадто швидке'' повернення до роботи

Федишин та Човник втратили дитину в жовтні. Джерело: instagram.com/vitaliy_chovnyk

На восьмому місяці вагітності артистка відчула ниючий біль унизу живота після чого звернулася до лікарів, які порадили їй приймати певні препарати. Федишин дотрималася всіх рекомендацій, проте її самопочуття не покращився. Разом із чоловіком артистка зрештою поїхала до лікарні вже в критичному стані, тож їй провели екстрену операцію та видалили матку.

Після трагедії чоловік зірки, продюсер Віталій Човник, розкрив, що її до останнього не направляли до медичного закладу працівниці лікарні Святої Анни у Львові – Христина Мельник та Ольга Коваль. У нього залишилося багато питань до роботи лікарні, тож він навіть написав скаргу до Міністерства охорони здоров'я України. У медзакладі виявили сім порушень.

Ірина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за ''занадто швидке'' повернення до роботи

У лікарні, де співачка втратила доньку, виявили порушення. Джерело: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Раніше OBOZ.UA розповів, що лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на "викриття" чоловіка співачки та зауваження МОЗ. Там повідомили про кадрові рішення та зміни в роботі медзакладу, а також роботу над усуненням виявлених порушень.

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