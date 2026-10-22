Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія атакувала Київ балістикою після перемовин: є жертва, постраждали десятки людей, обмежено рух транспорту Південним мостом. ФотоРосія атакувала Київ балістикою після перемовин: є жертва, постраждали десятки людей, обмежено рух транспорту Південним мостом. ФотоЩо відомо про бізнес ЗлочевськогоІмперія на надрах: як родина Злочевського заробляє мільярди та уникає відповідальностіЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані ГенштабуШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріБез батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. ФотоБез батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. ФотоІлюстративне фото. ГороскопНасичений день: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Близнюки гроші – гороскоп на 22 жовтня для всіхУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхІлюстрація - українці в ПольщіЗарплати цих біженців з України в Польщі вищі, ніж у місцевих: хто заробляє найбільшеУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відеоУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
618
Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні
Ірина Федишин, яка втратила доньку, поділилася першим фото після трагедії. Джерело: facebook.com/ifedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з шанувальниками першою світлиною після болісної трагедії – втрати доньки на 35-му тижні вагітності. Артистка постала в кадрі на лікарняному ліжку, перебуваючи в обіймах синів Юрія та Олега, які допомагають їй оговтатися від пережитого болю.

На фото можна побачити, що Федишин знайшла в собі сили трохи усміхнутися після складних випробувань, хоча це далося їй зовсім нелегко. Про своє відновлення співачка розповіла у відвертому дописі в Instagram.

Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні

Ірина Федишин поділилася фото з лікарняної палати. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

"Усмішка… Як же важко інколи вона дається, коли серце переповнене болем. Та сьогодні я хочу подарувати вам частинку свого тепла, нехай крізь біль і сльози, та я дуже стараюся. День за днем, маленькими кроками збираю себе докупи і вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю", – написала виконавиця.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
36,8 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
36,8 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
Оксана ГейдорОксана Гейдор
6,1 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
6,1 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,6 т.
"Чому ви не виїжджаєте?" Піаніст Євген Хмара пригадав найбільш недолуге питання іноземців про війну і розповів, як ставить їх на місце
2,6 т.
"Чому ви не виїжджаєте?" Піаніст Євген Хмара пригадав найбільш недолуге питання іноземців про війну і розповів, як ставить їх на місце

За словами Ірини Федишин, у цей складний період їй дарує сили любов та підтримка рідних, зокрема, обох синів. Хлопці оточили артистку неймовірною увагою і турботою, чим лікують її "зранену душу".

"Любов моїх неймовірних синочків. Мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся й усміхаюся зранку, які декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів. Раз за разом говорять мені: "Мамо, ми Вас так любимо", "Ви в нас найкращі", "Як Ви себе почуваєте?". Я знаю, як вони хвилювалися за моє здоровʼя, як боляче їм було бачити мене перші дні після операції", – поділилася зірка.

Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні

Пережити трагедію артистці допомагає підтримка рідних. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Пліч-о-пліч із Іриною Федишин болісний шлях проходить її чоловік, Віталій Човник. Співачка подякувала коханому за те, що не відходить від неї ні на крок і постійно оберігає.

Артистка також наголосила, що не опускати руки їй допомагає шалена підтримка від шанувальників: "Дякую за вашу присутність, за теплі слова, за те, що ви поруч у такий непростий час. Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюється за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово – усе це зігріває моє серце і додає мені сил".

Нагадаємо, що про трагедію в зірковій родині стало відомо 13 жовтня. Віталій Човник із болем розповів, що Ірина Федишин втратила дитину й сама опинилася на межі життя і смерті. Знаменитість перенесла дуже складні пологи, операцію та значну крововтрату.

Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні

Співачка втратила доньку на 35-му тижні вагітності. Джерело: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Порушити мовчання після смерті доньки артистка знайшла в собі сили лише через кілька днів. Вона вийшла на зв'язок у мережі та зізналася, що навіть не побачила дитину після народження і не змогла притиснути її до грудей. Роздивитися доньку, для якої пара обрала ім'я Вероніка, Федишин вдалося лише на фото, яке зробив чоловік.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ірина Федишин довела мережу до сліз зверненням до померлої доньки та показала, яким уявляє її голос "із неба".

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуфотографіїсоцмережіЛікарняІрина ФедишинІрина Федишин
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел