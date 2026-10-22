Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з шанувальниками першою світлиною після болісної трагедії – втрати доньки на 35-му тижні вагітності. Артистка постала в кадрі на лікарняному ліжку, перебуваючи в обіймах синів Юрія та Олега, які допомагають їй оговтатися від пережитого болю.

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На фото можна побачити, що Федишин знайшла в собі сили трохи усміхнутися після складних випробувань, хоча це далося їй зовсім нелегко. Про своє відновлення співачка розповіла у відвертому дописі в Instagram.

"Усмішка… Як же важко інколи вона дається, коли серце переповнене болем. Та сьогодні я хочу подарувати вам частинку свого тепла, нехай крізь біль і сльози, та я дуже стараюся. День за днем, маленькими кроками збираю себе докупи і вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю", – написала виконавиця.

За словами Ірини Федишин, у цей складний період їй дарує сили любов та підтримка рідних, зокрема, обох синів. Хлопці оточили артистку неймовірною увагою і турботою, чим лікують її "зранену душу".

"Любов моїх неймовірних синочків. Мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся й усміхаюся зранку, які декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів. Раз за разом говорять мені: "Мамо, ми Вас так любимо", "Ви в нас найкращі", "Як Ви себе почуваєте?". Я знаю, як вони хвилювалися за моє здоровʼя, як боляче їм було бачити мене перші дні після операції", – поділилася зірка.

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Пліч-о-пліч із Іриною Федишин болісний шлях проходить її чоловік, Віталій Човник. Співачка подякувала коханому за те, що не відходить від неї ні на крок і постійно оберігає.

Артистка також наголосила, що не опускати руки їй допомагає шалена підтримка від шанувальників: "Дякую за вашу присутність, за теплі слова, за те, що ви поруч у такий непростий час. Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюється за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово – усе це зігріває моє серце і додає мені сил".

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Нагадаємо, що про трагедію в зірковій родині стало відомо 13 жовтня. Віталій Човник із болем розповів, що Ірина Федишин втратила дитину й сама опинилася на межі життя і смерті. Знаменитість перенесла дуже складні пологи, операцію та значну крововтрату.

Порушити мовчання після смерті доньки артистка знайшла в собі сили лише через кілька днів. Вона вийшла на зв'язок у мережі та зізналася, що навіть не побачила дитину після народження і не змогла притиснути її до грудей. Роздивитися доньку, для якої пара обрала ім'я Вероніка, Федишин вдалося лише на фото, яке зробив чоловік.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ірина Федишин довела мережу до сліз зверненням до померлої доньки та показала, яким уявляє її голос "із неба".