Ініціатива ''Тисячовесна'': в Україні стартували зйомки фільму ''За двома зайцями. 90-ті''

В Києві офіційно стартували зйомки фільму "За двома зайцями. 90-ті" – історії, що переносить глядачів у столицю 1997 року, час великих амбіцій, швидких грошей і нових правил життя. Проєкт став одним із переможців державної ініціативи "Тисячовесна", спрямованої на підтримку створення українського культурного продукту.

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Початок знімального процесу відзначили традиційним офіційним розбиттям тарілки. На знімальному майданчику були присутні голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов, продюсери Сергій Лавренюк та Олена Лавренюк.

"Ми, по суті, зараз робимо не ремейк, а зовсім новий фільм. Саме під час зйомок попереднього проєкту й народилася ця ідея. Ми вирішили перенести події фільму саме в 90-ті. Знаєте, нам здалося, що цей період найкраще відображає становлення нової української держави після розпаду Радянського Союзу. Саме в ті роки зароджувалася нова Україна. А сама історія "За двома зайцями" – це про те, як ми аж до 2022 року бігали за двома зайцями й не могли визначитися, куди нам рухатися: до північного сусіда чи в Європу. На жаль, ми зрештою розібралися, але ціна виявилася дуже великою." – поділився продюсер фільму Сергій Лавренюк.

Події фільму розгортаються в Києві 1997 року. У центрі сюжету – дрібний аферист Слава Хвостов, який загруз у боргах перед бандитами та впливовим депутатом Іваном Івановичем. Щоб вибратися з фінансової пастки, Слава вирішує одружитися з багатою спадкоємицею Ілоною Сірковою. Проте є одна проблема: він уже публічно пообіцяв одружитися з Галею.

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Так починається історія про подвійні обіцянки, хитрощі та спроби отримати все й одразу. На тлі Києва 90-х герої опиняються перед вибором між почуттями, грошима й особистою вигодою. Атмосфера епохи, соціальний абсурд і людські слабкості стають невіддільною частиною цієї історії.

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"Будь-який фільм, створений під час війни, – це складна спільна праця, яка вимагає від продюсерів і знімальної команди справжньої мужності, карколомної винахідливості й неабиякої витримки. А передусім – це свідчення великої любові до національного кіно. Україна сьогодні бореться за виживання і водночас намагається не втратити задоволення від творення національного кіно. Ми всі прагнемо зберегти галузь. Завдання, погодьтеся, непросте, але ми, українці, вперто продовжуємо знімати. Ця історія – не стільки продовження, скільки сучасне переосмислення культового фільму "За двома зайцями" та самих 90-х. Це комедія чудового режисера Аркадія Непиталюка, за якою стоїть велика українська команда. У назві герої женуться за двома зайцями, а творці, схоже, взялися ще й за глядача – і мають усі шанси його наздогнати. Дякую всій продюсерській команді за сміливість. Проєкт став переможцем цьогорічної "Тисячовесни" й розпочав роботу, не чекаючи на фінансування. Щиро бажаю успіхів та обіцяю, що Мінкульт й Держкіно та я особисто підтримуватимемо команду фільму "За двома зайцями. 90-ті" на всіх етапах виробництва й кінопрокату", – поділився голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов.

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Фільм створюється за оригінальним сценарієм Людмили Тимошенко та Аркадія Непиталюка

Головні ролі у фільмі виконають:

Олексій Гнатковський, Кароліна Мруга, Олена Хохлаткіна, Римма Зюбіна, Сергій Детюк, Іван Шаран, Марія Краснощок, Софія Лешишак, Михайло Матюхін, Роман Ясіновський, Олександр Ярема, Леся Самаєва, Олена Узлюк та інші.

Оператор постановник Олександр Рощін, художник-постановник Максим Німенко.

Знімальний процес уже розпочався. Попереду – робота над історією, у якій бажання розбагатіти, особисті амбіції та любовні інтриги переплітаються на тлі одного з найколоритніших періодів новітньої історії Києва.