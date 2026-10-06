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Імплант в обличчі, ліпосакція та пластика: молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка операція була невдалою

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 хв
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Імплант в обличчі, ліпосакція та пластика: молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка операція була невдалою
Катерина Репяхова розповіла, що яку пластику робила з обличчя і яка операція була невдалою. Джерело: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка – Катерина Репяхова – розкрила подробиці пластичних операцій і косметологічних процедур, які змінили її зовнішність. Блогерка зізналася, що одна з операцій виявилася невдалою: після першої ментопластики (пластика підборіддя) їй довелося близько пів року переживати через результат, а згодом повторно оперувати підборіддя.

Про це 32-річна Репяхова розповіла в Instagram, показавши, який вигляд мала до втручань і тепер. За словами дружини артиста, перші зміни вона зробила у 28 років і наразі не шкодує про більшість із них. Водночас блогерка наголосила, що не вважає себе залежною від пластики.

Першою зміною для Репяхової стало вирівнювання зубів. Вона встановила елайнери, хоча, за її словами, серйозних проблем із прикусом у неї не було. Конструкцію блогерка носила трохи більше року, після чого додала до свого догляду регулярне відбілювання зубів.

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У 29 років Репяхова наважилася на ринопластику. Саме цю операцію вона називає однією з найважливіших змін у своєму житті.

"Я не шкодую ні на секунду. Це найкраще, що зі мною сталося в цьому житті, один з найкращих моментів мого життя. По-новому себе бачу, відчуваю", – розповіла блогерка.

При цьому Катерина стверджує, що до популярності не мала особливих претензій до свого носа. За її словами, комплекси з'явилися вже після того, як вона стала блогеркою та почала отримувати масу образливих коментарів щодо зовнішності.

Імплант в обличчі, ліпосакція та пластика: молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка операція була невдалою

Як змінилася Катерина Репяхова. Джерело: instagram.com/repyahovakate

"Я ніколи не вважала, що у мене негарний ніс, поки не стала блогером. Мені писали про мій ніс такі жахливі речі, типу того, що він схожий на чл*н. Це були дуже грубі, негарні речі, і це, відповідно, повпливало", – зізналася вона.

Найскладнішою історією для Репяхової стала операція на підборідді. Вона розповіла, що все життя хотіла зробити його більш вираженим, адже вважала своє підборіддя маленьким і скошеним. Крім того, її турбувало друге підборіддя.

Спочатку блогерка зробила ментопластику з імплантом, але результат виявився невдалим. За її словами, проблема була не лише в розмірі імпланта – у неї також утворилася помітна ямка.

Щоб виправити результат, вона пройшла через кілька процедур ліпофілінгу. Блогерка зазначила, що після них їй доводилося приймати антибіотики, через що, за її словами, сильно послабнув імунітет.

Імплант в обличчі, ліпосакція та пластика: молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка операція була невдалою

Хірург показав зміни в зовнішності Реп'яхової. Джерело: Скриншот

Зрештою хірург запропонував інший варіант. Репяховій встановили менший імплант, який, за її словами, замовляли зі США, оскільки такого розміру не було в Україні.

"Я робила ментопластику другий раз. Те підборіддя, яке я маю сьогодні, вистраждане, тому що це було дуже складно", – зазначила блогерка.

На цьому пластичні втручання Репяхової не закінчилися, хоча більшість наступних процедур уже стосувалися косметології. Вона робить ботулінотерапію (ботокс) приблизно раз на пів року, оскільки має активну міміку та мімічні зморшки.

Імплант в обличчі, ліпосакція та пластика: молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка операція була невдалою

Блогерка користується філерами. Джерело: instagram.com/stories/repyahovakate

Також блогерка користується філерами для контурної пластики губ і регулярно доглядає за шкірою обличчя.

Зокрема, через дуже світле волосся брів вона зробила пудрове напилення (перманентний макіяж), після чого періодично ходить на корекцію та додатково фарбує волоски.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що дружина Віктора Павліка розповіла про величезний прорив у терапії її 5-річного сина, який має рідкісну генетичну мутацію.

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