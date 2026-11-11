Ілона Гвоздьова публічно дорікнула Володимиру Зеленському: що вона чекає від президента вже більше пʼяти років

Хореографиня Ілона Гвоздьова заявила, що вже п'ятий рік поспіль чекає від президента Володимира Зеленського на присвоєння їй звання заслуженої артистки України. Після чергового нагородження представників культурної спільноти вона публічно звернулася до глави держави та нагадала про документи, які, за її словами, досі лежать десь в архівах.

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Своє невдоволення танцівниця висловила в InstaStories. Вона зауважила, що має чимало відзнак від Збройних сил України, однак досі не отримала державного визнання, на яке розраховує.

"Так тішуся, пане Президенте, коли ви вкотре вітаєте працівників культури і мистецтва та роздаєте їм нагороди й ордени! Може, і мене нарешті якось привітаєте, бо мої документи на заслуженого артиста п'ятий рік поспіль лежать десь там в архівах, і все ніяк я того не заслуговую!" – написала Гвоздьова.

Водночас хореографиня окремо наголосила, що її прізвище після одруження інше, а не те, яким користується у публічному просторі. За словами зірки, Гвоздьова та Хом'ячук – одна й та сама людина. Вона також дорікнула президенту, що попри численні відзнаки від військових досі не отримала нагороди від нього.

"Якщо що, Гвоздьова – то є Хом'ячук! Це одна й та сама людина! Яка має безліч нагород від ЗСУ і жодної від вас! Та я все ще чекаю", – додала вона.

Приводом для публічного звернення стало нагородження представників української культури, яке відбулося 9 листопада з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Володимир Зеленський зустрівся з митцями та вручив державні відзнаки: понад 30 людей отримали ордени й медалі, ще понад 40 – почесні звання.

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Серед нагороджених опинилася співачка, телеведуча та волонтерка Дарія Астаф'єва. Вона отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Таку саму відзнаку вручили громадській діячці та керівниці виставкових проєктів Ukraine WOW і "Той день" Ярославі Гресь.

Також серед відзначених були учасники гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич та Олена Цибульська, музикант Тарас Тополя, дизайнерка Валерія Гузема і письменник Любко Дереш. Крім того, посмертно орденом "Золота Зірка" нагородили письменника та громадського діяча Володимира Вакуленка – відзнаку передали його матері.

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