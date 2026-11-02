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Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через "тренд росіянки", але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
1,6 т.
Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через "тренд росіянки", але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила
Ілона Гвоздьова нарвалася на критику через "тренд росіянки". Джерело: instagram.com/ilonagvozdeva

Українська хореографка Ілона Гвоздьова потрапила в скандал після публікації відео, де виконала кілька "вірусних" у мережі рухів під композицію проєкту Wonderland Avenue – White Horse. Увагу аудиторії привернуло те, що тренд, який повторила танцівниця, нібито започаткувала росіянка, тож на неї накинулися із критикою.

Гвоздьову звинуватили в просуванні доробків артистів із РФ та порекомендували приділяти більше уваги вивченню контенту, який вона бере за основу власних роликів. Гнівні коментарі з'явилися під відповідним дописом знаменитості в соцмережі Instagram.

"Буде круто не поширювати тренди рашиків".

"Ви гоните? Це тренд росіянки".

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"Будь ласка, перевіряйте, що ви поширюєте. Неприємно бачити як наші танцівниці танцюють тренд росіянки".

Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через ''тренд росіянки'', але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила

У мережі розкритикували танцівницю. Джерело: Скриншот

Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через ''тренд росіянки'', але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила

Ілона Гвоздьова нарвалася на хейт через тренд, який нібито започаткувала росіянка. Джерело: Скриншот

Реакція хореографки

Спершу Ілона Гвоздьова досить "сухо" відповіла на хвилю хейту. У своїх stories вона зібрала кілька гнівних коментарів, а потім додала запис ролику, створеного за допомогою ШІ, де цей скандальний тренд повторили "тренери" шоу "Голос країни". Хореографка закликала українців "не шукати зради там, де її немає", мовляв, не має часу відслідковувати історію усіх трендів. Також вона дорікнула людям за те, що вони в надто грубій формі намагалися донести їй свою думку.

Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через ''тренд росіянки'', але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила

Гвоздьова закликала мережу не шукати зраду, де її нема

"Цікаво, як легко в коментарях роздають ярлики "толерує рашиків" людям, яких навіть не знають. Наша позиція щодо війни й Росії однозначна, і перевіряти її через тренд у стрічці просто абсурд. Вказати на походження звуку можна було одним нормальним реченням. Натомість – "ви гоните", "я в ах*ї" і зневажливий тон. Якщо мета була донести думку, вона загубилась у формі висловлювання. Ворог там, а не в коментарях під нашим відео", – зазначила танцівниця.

Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через ''тренд росіянки'', але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила

Танцівниця відповіла на хейт. Джерело: Скриншот

Така відповідь Ілони Гвоздьової не надто задовольнила деяких користувачів мережі. Артистку розкритикували за небажання виправити помилку та адекватно роз'яснити свою позицію, замість звинувачень у бік інших.

"Питання залишається відкритим: "Навіщо поширювати творчість росіян?". Ви ж теж хореограф і можете створити свій тренд під цей трек. Видалити це відео, записати свій тренд і просувати його. Це було б супердостойно", – йдеться в коментарях.

Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через ''тренд росіянки'', але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила

Гвоздьова потрапила в скандал. Джерело: Скриншот

Згодом Ілона Гвоздьова вийшла на зв'язок із розлогим відео, де вирішила детальніше розібратися із походженням тренду. Появу вірусного танцю пов'язують із хореографкою Поліною Глен, яка народилася в Казахстані, однак згодом переїхала до Санкт-Петербурга, де й виросла. Творчий шлях вона розпочала саме в країні-агресорі, а в певний період навіть входила до десятки найкращих танцівниць РФ.

У 2012 році Поліна Глен відкрила власну хореографічну студію в Росії, пізніше ставила танці для місцевого конкурсу краси. У 2016-му вона емігрувала до США, де продовжила творчу кар'єру. Не так давно вона отримала певну впізнаваність у TikTok, виконавши челендж Heels Walking (динамічне дефіле на підборах), яке почали повторювати користувачі платформи.

Як заявила Ілона Гвоздьова, вона, на відміну від хейтерів, які "коментують швидше, ніж думають", пошукала інформацію про Поліну Глен і не знайшла фактів, що свідчили би про її роботу в РФ. Водночас вона не заперечує, що хореографка проводить майстер-класи російською і не робила жодних заяв щодо війни в публічному просторі. Проте Гвоздьова не може сказати, що ці факти якось засвідчують співпрацю Глен із росіянами.

Окремо танцівниця пройшлася по пісні, яку використовують у тренді. White Horse – це ремікс від англійського діджея Wonderland Avenue і британського продюсера Root Edit на трек данського дуету Laid Back 1983 року. Проаналізувавши ці факти, Гвоздьова заявила: в цьому тренді "російського" стільки ж, як у її смузі.

"У мене є зустрічне питання до вас. А як ви з першого кадру визначили, що це російський тренд? Невже так пильно, але тихенько ви стежите за російськими аккаунтами, що бачите там кожен челендж чи тренд? Бо я, наприклад, цієї танцівниці взагалі не знала, допоки ви мене не просвітили своїми "фе", "зрада", "в ах*ї". Пильність під час війни, звичайно, це правильно. Але пильність – це спочатку перевірити, а не закидати каміннями образ, зради і хейту людину", – зазначила танцівниця, наприкінці пославши всіх хейтерів на три літери.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Раніше OBOZ.UA розповів, що Олена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва і потрапила в скандал.

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