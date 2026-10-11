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Ілон Маск вирішив помститися "мертвому сину" Вівіан за зміну статі після обіцянки "завжди любити"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 642
Ілон Маск вирішив помститися "мертвому сину" Вівіан за зміну статі після обіцянки "завжди любити"
Ілон Маск вирішив помститися "мертвому сину" Вівіан

Американський мільярдер Ілон Маск позбавив свою трансгендерну доньку Вівіан Дженну Вілсон медичного страхування після того, як пообіцяв "завжди її любити". Про це заявила перша дружина бізнесмена Джастін Вілсон, яка розповіла про конфлікт колишнього чоловіка з дитиною після того, як вона оголосила про зміну статі.

За її словами, Маск сприйняв зміну гендерної ідентичності доньки так, ніби вона померла. Як повідомляє People, подробицями сімейного конфлікту Джастін Вілсон поділилася у стрічці "Маск" оскароносного режисера Алекса Гібні.

Ілон Маск вирішив помститися ''мертвому сину'' Вівіан за зміну статі після обіцянки ''завжди любити''

Маск сприйняв зміну гендерної ідентичності доньки так, ніби вона померла. Джерело: instagram.com/vivllainous

У фільмі вона пригадала, як бізнесмен реагував на рішення Вівіан, а також розповіла про його ставлення до доньки ще в дитинстві. Сам Маск участі в документальному проєкті не брав, а його адвокат погрожував судовим позовом через інформацію, яку вважає неправдивою.

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Напередодні того, як Вівіан, яка нині працює моделлю, повідомила про свою трансгендерність, за словами жінки, Маск попросив передати доньці, що "завжди її любитиме". Проте вже наступного дня після камінг-ауту Вівіан виключили з медичного страхування.

За словами Джастін, Вівіан раніше відрізнялася від інших п'яти дітей у родині сильним характером і не боялася відкрито демонструвати непокору батькові.

"У нас з Ілоном було п'ятеро дітей, і найбільше бунтувала саме Дженна (Ред. – друге ім'я Вівіан.)", – розповіла вона.

Ілон Маск вирішив помститися ''мертвому сину'' Вівіан за зміну статі після обіцянки ''завжди любити''

Вівіан раніше відрізнялася від інших п'яти дітей у родині сильним характером. Джерело: instagram.com/vivllainous

Колишня дружина мільярдера також пригадала випадок, коли доньці було лише шість років. Тоді Маск, за її словами, запитав дитину, ким вона хоче бути – переможцем чи невдахою.

"Підтекст був такий: "Якщо ти не підеш за мною і не зробиш те, що я кажу, то програєш", – пояснила Джастін.

Конфлікт між Маском і Вівіан триває вже кілька років. У 2022 році донька бізнесмена змінила ім'я та юридично закріпила свій новий гендер, а також відмовилася від прізвища батька. Відтоді вони неодноразово публічно критикували одне одного.

У березні 2025 року Вівіан заявила, що не хоче мати нічого спільного з батьком і не прагне відновлювати стосунки з ним.

Ілон Маск вирішив помститися ''мертвому сину'' Вівіан за зміну статі після обіцянки ''завжди любити''

Вівіан заявила, що не хоче мати нічого спільного з батьком. Джерело: instagram.com/vivllainous

"Мені на нього начхати. Справді, мені байдуже. Мене дратує, що люди асоціюють мене з ним", – наголосила вона.

Вівіан також називала Маска "жалюгідною людиною-дитиною" та звинувачувала його в поширенні неправдивих тверджень про неї. Зокрема, вона заперечувала заяви батька про те, що на її зміну статі нібито вплинуло промивання мізків у школі.

Раніше OBOZ.UA докладніше пояснював, чому Ілон Маск назвав Вівіан Дженну Вілсон "мертвим сином" і як на це відреагувала дівчина.

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