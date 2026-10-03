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Ілон Маск несподівано пішов від матері своїх 4 дітей, яка кохала його "більше за життя": що було в їхньому останньому листуванні

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
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Ілон Маск несподівано пішов від матері своїх 4 дітей, яка кохала його "більше за життя": що було в їхньому останньому листуванні
Ілон Маск раптово порвав з матір'ю своїх 4 дітей

Американський підприємець та гендиректор SpaceX Ілон Маск розірвав стосунки зі своєю обраницею Шивон Зіліс, від якої має чотирьох дітей. За словами жінки, близько тижня тому трильйонер зізнавався їй у коханні, а тепер раптово вирішив піти окремими життєвими шляхами.

Про розставання Шивон Зіліс оголосила на платформі X. Вони опублікувала емоційний допис де наголосила: бажає Ілону Маску лише найкращого, незважаючи на те, що його рішення піти завдало їй болю.

Ілон Маск несподівано пішов від матері своїх 4 дітей, яка кохала його ''більше за життя'': що було в їхньому останньому листуванні

Ілон Маск розірвав стосунки з Шивон Зіліс. Джерело: X/shivon

"Важко за один тиждень без жодного попередження перейти від закоханості до необхідності відпустити людину, але іноді так буває. Я щаслива, що змогла показати Ілону, як це – жити, коли тебе по-справжньому розуміють, бути оточеним турботою, коханням, стабільністю і ніжністю", – написала матір чотирьох нащадків підприємця.

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Шивон Зіліс рада, що разом із дітьми змогла створити для Ілона Маска "безпечне місце", де на нього чекало щастя, а не "війна". За словами жінки, вона завжди була рада бачити усмішку на обличчя трильйонера, коли він проходив через непрості періоди.

"Я любила його більше за життя. Він подарував мені знання та наповнив моє життя сенсом, тому втрата справді велика. Але, на щастя, ми створили чотири прекрасні маленькі любові всього мого життя. Я безмежно вдячна за наших дітей", – зазначила Шивон Зіліс, – "Мені боляче, але я хвилююся за Ілона і завжди бажатиму йому щастя. Щасливої дороги, Ілоне. Світові пощастило, що ти в ньому є".

Ілон Маск несподівано пішов від матері своїх 4 дітей, яка кохала його ''більше за життя'': що було в їхньому останньому листуванні

Зіліс вперше стала мамою в 2021 році. Джерело: X/shivon

Відвертий допис Шивон Зіліс доповнила скриншотом одного з останніх листувань з Ілоном Маском. На фото можна побачити, що вони обмінялися повідомленнями, де зізналися одне одному в коханні.

Пізніше підприємець додав: якби знав, що на вечерю в Білому домі, яку президент США Дональд Трамп влаштував на честь візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна, можна було запрошувати своїх супутниць, обов'язково взяв би її з собою. На це Зіліс відповіла: "Ой, це для мене так багато значить. Дякую".

Ілон Маск несподівано пішов від матері своїх 4 дітей, яка кохала його ''більше за життя'': що було в їхньому останньому листуванні

Шивон Зіліс показала скриншот листування з підприємцем. Джерело: X/shivon

Нагадаємо, що в 2021 році Шивон Зіліс, яка є директоркою з операцій і спеціальних проєктів в одній з компаній Ілона Маска – Neuralink, стала мамою двійнят Страйдера та Азур. У 2024-му на світ з'явилася їхня донька Аркадія, а в 2025-му – син Селдон Лікург. Загалом, за даними медіа, Ілон Маск є батьком 14 дітей

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