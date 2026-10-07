Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото

Американська фотомодель та акторка Періс Гілтон, яка завдяки своєму вишуканому стилю здобула слави "ікони моди", засяяла на Тижні моди в Парижі у головному уборі від українського бренду. Світська левиця відвідала показ Elie Saab у структурованому кепі вітчизняного дизайнера Руслана Багінського.

Відео дня

Знаменитість обрала для себе шкіряний аксесуар Baker Boy Cap, вартість якого становить 21 580 гривень. Кадри Періс Гілтон у стильному кепі з'явилися на сторінці бренду Ruslan Baginskiy в Instagram.

Головний убір світська левиця вдало поєднала з чорно-білим ансамблем від Alice + Olivia. Періс Гілтон одягнула елегантний кейп із масивним бантом та мініспідницю з принтом "гусяча лапка". Лук вона доповнила чоботами на підборах.

Варто зауважити, що аксесуари від Ruslan Baginskiy досить давно є в гардеробі Періс Гілтон. Так, наприклад, у 2022 році вона вийшла на прогулянку з песиками в бавовняному кепі, задекорованому кристалами.

РЕКЛАМА

Світська левиця також є поціновувачкою одягу української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Для рекламної кампанії енергетичного напою Періс Гілтон обрала сет у стилі Барбі. Її аутфіт складався із мерехтливого ліфа-топа та мініспідниці насиченого рожевого кольору.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA розповів, що легендарна Шерон Стоун знялася для журналу в сукні від українського бренду за понад 65 тис. грн.