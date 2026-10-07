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Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
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Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото
Періс Гілтон обрала для Тижня моди кепі від українського бренду

Американська фотомодель та акторка Періс Гілтон, яка завдяки своєму вишуканому стилю здобула слави "ікони моди", засяяла на Тижні моди в Парижі у головному уборі від українського бренду. Світська левиця відвідала показ Elie Saab у структурованому кепі вітчизняного дизайнера Руслана Багінського.

Знаменитість обрала для себе шкіряний аксесуар Baker Boy Cap, вартість якого становить 21 580 гривень. Кадри Періс Гілтон у стильному кепі з'явилися на сторінці бренду Ruslan Baginskiy в Instagram

Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото

Періс Гілтон надягла кепі від Руслана Багінського. Джерело: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото

Leather Baker Boy Cap коштує понад 20 тисяч грн. Джерело: Скриншот

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Головний убір світська левиця вдало поєднала з чорно-білим ансамблем від Alice + Olivia. Періс Гілтон одягнула елегантний кейп із масивним бантом та мініспідницю з принтом "гусяча лапка". Лук вона доповнила чоботами на підборах.

Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото

Світська левиця створила вишуканий лук. Джерело: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Варто зауважити, що аксесуари від Ruslan Baginskiy досить давно є в гардеробі Періс Гілтон. Так, наприклад, у 2022 році вона вийшла на прогулянку з песиками в бавовняному кепі, задекорованому кристалами. 

Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото

Гілтон давно має аксесуари від Багінського в своєму гардеробі. Джерело: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Світська левиця також є поціновувачкою одягу української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Для рекламної кампанії енергетичного напою Періс Гілтон обрала сет у стилі Барбі. Її аутфіт складався із мерехтливого ліфа-топа та мініспідниці насиченого рожевого кольору. 

Ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото

Зірка одягла лук від Ельвіри Гасанової. Джерело: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Раніше OBOZ.UA розповів, що легендарна Шерон Стоун знялася для журналу в сукні від українського бренду за понад 65 тис. грн.

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