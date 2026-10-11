Ігор Ласточкін вперше за майже пів року показався в мережі і влаштував танці в бліндажі. Відео

Гуморист і зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який служить у ЗСУ, потішив підписників танцями з фронту. Артист опублікував відео, на якому влаштував імпровізований виступ у бліндажі, але не просто так: за свій танець він попросив донат на потреби побратимів.

Відео дня

Комік, який після мобілізації рідко з'являється в соцмережах, оприлюднив ролик в Instagram. На кадрах він постав у військовій формі та амуніції, а його зовнішність помітно змінилася за час служби: Ласточкін відростив довгу бороду, яка вже добряче посивіла.

"Я вам танець, ви нам закидуєте донат на пікап", – звернувся до підписників військовий.

Підписники гумориста відреагували на його повернення в соцмережі. У коментарях вони відзначили почуття гумору Ласточкіна, підтримали його та подякували за службу.

"Дякую за захист! Бережи Вас Бог!"

"Бог танцю! І усього іншого, впевнена. Повертайся живий і здоровий".

"Уявляйте, що голосуєте донатом як в смс-голосуванні на "Танцях з зірками".

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"Дякую вам за ваш позитив, відвагу та мужність".

"Неймовірний воїн. Дякую за захист".

"Ласточкін, Ви неймовірна людина. Навіть там не втрачаєте почуття гумору. Нехай Боженька Вас береже".

"Раніше ви нас классно смішили, а зараз викликаєте неймовірну повагу. Щиро дякую вам і бажаю вам успіхів і скорішого повернення додому з перемогою".

Головні історії дня

Нагадаємо, Ласточкін повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ в лютому 2025 року. Тоді він опублікував фото зі зброєю та військовим білетом. Згодом стало відомо, що артист служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Нині гуморист є командиром взводу аеророзвідки. Раніше він виконував завдання як пілот FPV-дронів.

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Як розповідав OBOZ.UA, востаннє до цього Ласточкін публікував танцювальне відео у квітні 2026 року. Тоді він показався у військовій формі та підписав ролик: "Літуни коли не погода". Відтоді артист майже не з'являвся в соцмережах.