Український актор Олег Загородній знайшов незвичний спосіб привернути увагу голлівудської зірки Г'ю Джекмана до наслідків війни в Україні. Оскільки артист не хотів публічно висловлюватися про російську агресію, його вирішили зацікавити іншою темою – знищенням української природи та тварин через бойові дії.

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Про цю історію Загородній розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. За його словами, допомогла знайома художниця Гейлі Мілен, яка співпрацює з Джекманом у межах екологічних проєктів. Актор запропонував їй звернутися до голлівудської знаменитості, щоб той привернув увагу до війни в Україні. Однак з'ясувалося, що Джекман не хоче публічно коментувати війну.

Тоді Загородній запропонував змінити підхід: замість людських трагедій розповісти зірці про тварин, які гинуть через пожежі та руйнування природного середовища. Художниця підтримала ідею та створила картину із зображенням понівеченого українського степу.

"Я кажу: а давай на картині зобразимо не війну. Хай він думає про те, що в цих посадках згорають ліси, хай він думає не про людей, не про українців – а що там їжачок згорів, лисичка... Про тварин. Згорів будиночок зайчика, цілий ліс", – пригадав актор.

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За словами Загороднього, на картині були зображені сірі, моторошні краєвиди з понівеченими деревами, які показували про наслідки бойових дій. Роботу представили на заході за участю Джекмана, а згодом український актор отримав особистого листа від голлівудської знаменитості.

"Я отримав листа від Г'ю Джекмана. Він написав мені: "Я знаю, мені Хейлі розповідала про те, що ти робиш. Ми дуже захоплюємося вами", – розповів Загородній.

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Загородній зауважив, що йому було приємно отримати таку увагу, однак певний осад усе ж залишився. Адже за красивою історією про порятунок лісів і тварин стоїть війна, яка нищить українську землю.

"Їм, насправді, наша ситуація, дуже далека. Вони не хочуть казати, що ми, наприклад, за Україну, чи ми – за Росію. Вони просто кажуть, що там десь горять ліси. "Ми такі гуманні, ми проти того, щоб ліси горіли, бо ми ліси висаджуємо", – додав актор.

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