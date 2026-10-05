Голий як бубон: стало відомо про спадщину ''шарлатана'' Кашпіровського, який народився в Україні

Після смерті Анатолія Кашпіровського його родичі можуть претендувати на квартиру в Москві орієнтовною вартістю до 350 тисяч доларів. Водночас невідомо, чи справді ця нерухомість увійде до спадщини скандального психотерапевта, якого називали "шарлатаном".

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Про це пишуть російські медіа. Йдеться про квартиру площею 55,9 кв. м в Москві. За оцінками медійників, аналогічне житло в цьому районі та сусідніх будинках коштує від 240 до 350 тисяч доларів.

Утім, є нюанс: Кашпіровський свого часу стверджував, що ця квартира не була оформлена на нього. Житло йому надала Державна дума РФ, коли він був депутатом, однак у власність воно нібито не перейшло. Також повідомлялося, що згодом квартиру могли повторно оформити на його третю дружину Гулізар Чалбашову.

За даними російських медіа, іншої зареєстрованої нерухомості на ім'я психотерапевта не було.

Сам Кашпіровський в одному з останніх інтерв'ю фактично визнавав: не накопичив значного капіталу. Він розповідав, що свого часу допомагав дітям із житлом, віддавав гроші та переписував майно на родичів і друзів. У результаті, за його словами, сам залишився практично без статків.

"Сьогодні я голий як бубон", – заявляв Кашпіровський.

Попри заяви про відсутність статків, Кашпіровський продовжував заробляти на гастролях і виступах. За даними росмедіа, його доходи проходили через ФОП, оформленого на Гулізар Чалбашову. У липні 2026 року на рахунках жінки нібито було щонайменше 7 мільйонів рублів (82,7 тисячі доларів).

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Гулізар була третьою дружиною Кашпіровського. У серпні 2025 року, коли "шарлатану" було 86 років, у подружжя народилася донька Елліна. Про появу дитини родина тривалий час публічно не розповідала.

Крім молодшої доньки, Кашпіровський мав сина Сергія, який давно живе у США. Також у нього була старша донька Світлана, яка померла. Ще один чоловік, 27-річний Олексій Фуштей, називав себе позашлюбним сином "екстрасенса".

Головні історії дня

Нагадаємо, Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року в Москві у віці 87 років. Останні півтора року він боровся з онкологічним захворюванням. За словами його племінника Юрія Мамаєва, у психотерапевта був рак четвертої стадії з метастазами, який призвів до поліорганної недостатності.

Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Хмельницької області. Популярність він здобув наприкінці 1980-х після телевізійних сеансів "гіпнозу", а згодом перебрався до Росії. Його методи неодноразово критикували, а самого Кашпіровського звинувачували в шарлатанстві.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що директорка психлікарні у Вінниці видала невідомі раніше факти про Кашпіровського, який раніше там працював, а потім втік до Росії.