Глядачі змінили результат Дитячого Євробачення 2026 та ''врятували'' Україну: яким було онлайн-голосування

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір на генератори для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Руслан КравченкоКвартира, оформлена за день до "Карфагена", і 1 млн грн зарплати: Кравченко подав нову декларацію з ВідняСтрілянина в КиєвіУ Києві під час вуличного конфлікту застрелили людину: усі подробиціТрамп готує нове пом'якшення санкцій проти Росії: медіа дізнались, у якій сферіТрамп готує нове пом'якшення санкцій проти Росії: медіа дізнались, у якій сферіНардепка Ясько через суд вимагає аліментів від Саакашвілі, який сидить в грузинській в'язниці: подробиці справиНардепка Ясько через суд вимагає аліментів від Саакашвілі, який сидить в грузинській в'язниці: подробиці справиДитяче Євробачення 2026 розпочалося! Де дивитися фінал, як проголосувати за Україну та повний список учасниківДитяче Євробачення 2026 розпочалося! Де дивитися фінал, як проголосувати за Україну та повний список учасників"Тепер думають лише про оборону": у Третьому корпусі заявили про повний зрив планів РФ щодо захоплення Краматорська та Слов'янська"Тепер думають лише про оборону": у Третьому корпусі заявили про повний зрив планів РФ щодо захоплення Краматорська та Слов'янськаЕнергетики оголосили графік відключень на 25 жовтня: де не буде світла в неділюЕнергетики оголосили графік відключень на 25 жовтня: де не буде світла в неділюЯк зміцнити м’язи стегон після 65 років: 5 ефективних вправ на сходахЯк зміцнити м’язи стегон після 65 років: 5 ефективних вправ на сходахДроблення бізнесу на 130 ФОПів: БЕБ викрило мережу м'ясних магазинів в ухиленні від сплати податків понад 23,5 млн грн. ФотоДроблення бізнесу на 130 ФОПів: БЕБ викрило мережу м'ясних магазинів в ухиленні від сплати податків понад 23,5 млн грн. Фото

Глядачі змінили результат Дитячого Євробачення 2026 та "врятували" Україну: яким було онлайн-голосування

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
45
Глядачі змінили результат Дитячого Євробачення 2026 та "врятували" Україну: яким було онлайн-голосування
Стали відомі результати фіналу Дитячого Євробачення 2026

24 жовтня на Мальті відбувся фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026, тріумфатором якого стала Вірменія. Артистка Наре "запалила" сцену композицією BOO та отримала найвищі 202 голоси. Важливу роль у перемозі виконавиці відіграла підтримка глядачів, адже саме їхні бали вивели її на перше місце в загальному рейтингу учасників.

На етапі оголошення результатів голосування національного журі табличка мала зовсім інший вигляд. OBOZ.UA стежив за онлайн-трансляцією.

"Золото" отримав представник Франції, проте втримати лідируючу позицію не зміг і опинився на другій сходинці.

Глядачі змінили результат Дитячого Євробачення 2026 та ''врятували'' Україну: яким було онлайн-голосування

"Золото" від журі отримав представник Франції. Джерело: Скриншот

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
14,4 т.
Дмитро Дікусар перервав тривале мовчання у свій день народження та залишив важливе послання українцям. Фото
14,4 т.
Дмитро Дікусар перервав тривале мовчання у свій день народження та залишив важливе послання українцям. Фото
Анастасія КакунАнастасія Какун
5,9 т.
Ексдружина колеги, спортсменка та лікарка: що відомо про всіх учасниць "Холостяка-15", яким Кравцов вручив перші троянди
5,9 т.
Ексдружина колеги, спортсменка та лікарка: що відомо про всіх учасниць "Холостяка-15", яким Кравцов вручив перші троянди
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,1 т.
"Пишаємося!" Україна "порвала" глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати
2,1 т.
"Пишаємося!" Україна "порвала" глядачів Дитячого Євробачення 2026 та змусила залу кричати

До 103 балів від журі для Вірменії для додалися 99 – від єврофанів, подарувавши Наре омріяний кубок. Це втретє в історії вірменська учасниця здобуває перемогу.

Дещо розійшлися погляди журі та глядачів і щодо виступу представниці України Еріки Колесніченко. Юна артистка феєрично виконала на великій сцені запальний трек NOT A LULLABY та отримала 38 балів від суддів.

Цей результат приніс Еріці 11 сходинку в рейтингу, однак згодом глядачі "врятували" її та підняли на 9 місце, віддавши Україні 69 голосів.

Глядачі змінили результат Дитячого Євробачення 2026 та ''врятували'' Україну: яким було онлайн-голосування

Еріка Колесніченко виконала на міжнародній арені трек NOT A LULLABY. Джерело: Corinne Cumming / EBU

Загалом у п'ятірці лідерів Дитячого Євробачення 2026 опинилися:

Вірменія

Франція

Іспанія

Сан-Марино

Грузія

Їхні виступи вподобали члени національного журі, проте вирішальною стала прихильність єврофанів.

Раніше OBOZ.UA розповів, що організатори Євробачення оголосили нові правила для артистів і країн-переможців, які зачеплять Україну.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуДитяче Євробачення 2026фотографіїмузикаЕріка КолесніченкоЕріка Колесніченко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!