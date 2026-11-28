Режисерка та членкиня Європейської кіноакадемії Вікторія Трофіменко розсекретила, чому насправді до 2014 року ледь не в кожному українському фільмі знімалися росіяни. Виявилося, що творці стрічок були фактично змушені залучати акторів із РФ до своїх робіт, адже в іншому випадку проєкти не вдавалося просувати, та й аудиторія не виявляла бажання їх дивитися.

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Лише слідування таким непростим умовам ринку дозволяло заробити гроші на готовому кінопродукті. Про це Вікторія Трофіменко розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

"У 2011-му році всі залучали російських акторів, бо це приносило гроші й дозволяло продати фільм на пострадянський простір. Українські реалії такі – через невелику кількість населення та кінотеатрів, стрічка, розрахована лише на наш ринок, має дуже малі шанси окупитися, хіба що вона зовсім дешева. А щоб фільм окупився, потрібні більші ринки збуту. Саме такою була логіка у всіх до 2014 року. Ну і люди йшли тільки на російських акторів. Тобто не було російського актора, глядач на кіно не йшов. Такі були реалії ринку. Росіяни приїздили в Україну заробляти, – зазначила сценаристка.

Як підкреслила Вікторія Трофіменко, кіно – це бізнес-продукт. Тож, відповідно, коли людина вкладає гроші у виробництво, бере на себе відповідальність і має їх повернути, а також заробити додатково. Окрім того, кошти стають ще й питанням самооцінки.

"Коли глядач купує квиток, він показує, що йому цікаве моє кіно і він готовий за нього платити. Йому не шкода за цей досвід заплатити, він його хоче прожити в кінозалі. Це його спосіб сказати: мені потрібне твоє кіно. Такий зворотний зв'язок дає впевненість рухатися далі. Відповідно ти маєш зважати не тільки на те, що ти хочеш, а і зважати на зворотній зв’язок від глядача", – поділилася режисерка.

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Працюючи над фільмом "Брати. Остання сповідь", який вийшов на екрани у 2013 році, Вікторія Трофіменко також хотіла співпрацювати з російськими акторами. В ролі головного героя Войтка вона чітко бачила Петра Мамонова, тож спробувала з ним домовитися про зйомку, але отримала відмову.

"Він якраз знявся у фільмі Павла Лунгіна "Острів" і я, чесно кажучи, дуже його домагалася. Він був видатний актор. Я дуже наполеглива: якщо вже щось собі вбила в голову, мушу свого досягти. Тому ми з кастинг-директоркою Аллою Самойленко знайшли його та приїхали до Харкова, де він саме виступав із концертом. Та Мамонов відмовив, бо побачив у сценарії щось антирелігійне", – пригадала сценаристка.

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Тоді Трофіменко взагалі відмовилася від ідеї залучати в кінокартину зірок та вирішила відкривати нові українські імена.

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