Український співак та продюсер Геннадій Вітер різко відреагував на заяви Камалії про його особисте життя, зокрема, на закид, що він нібито приховує свою справжню орієнтацію за фейковим романом із бізнесвумен Світланою Голинською. Артист наголосив, що колега по цеху абсолютно нічого не знає про його стосунки, та порекомендував їй звернутися по допомогу до психіатра, аби припинити розносити брехню.

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Ба більше, Геннадій Вітер зробив такий собі "удар" у відповідь Камалії, тож повідомив, що вона нібито має сумнівного "молодого коханця" за кордоном. Вилаятися на виконавицю продюсер вирішив у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Я вже давно навчився не реагувати на такі речі. Насправді, по-перше, я не дуже розумію, чому Камалія стала таким екскурсоводом у моє особисте життя. Що вона про нього знає? По-друге, я щиро бажаю їй знайти психіатра, психолога, психоаналітика, бо у мене складається враження, що у неї якісь проблеми", – сказав продюсер.

За словами Геннадія Вітера, останнім часом Камалія повідомляє багато неправди навіть про власне життя в інфопросторі. Він пригадав одкровення артистки про те, що її шлюб із Мохаммадом Захуром ніколи не був дійсний в Україні, адже всі документи вони оформлювали в Пакистані. Як переконує Вітер, це абсолютна маячня.

"Вибачте, вона п*здить все своє життя. Завтра вона скаже, що доньки не її, а післязавтра – що її мама прибулець. Питання вже не до мене. А, там ще якийсь молодий коханець у неї в Португалії теж є. Дуже незрозуміла для мене персона. Я думаю, він сам займається тим, що розводить дорослих людей. Все, цієї персони більше немає у моєму житті", – зазначив артист.

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Нагадаємо, що незадовго до такого емоційного висловлення Геннадія Вітера, Камалія вирішила винести на публіку його "брудну білизну". Заслужена артистка України заявила, що свого часу нібито хотіла допомогти продюсеру уникнути мобілізації, знайомила його з впливовими людьми та сприяла пошуку спонсорів для "Музичної платформи", після чого замість вдячності отримала ножа в спину.

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За словами Камалії, Геннадій Вітер знав, що її колишня подруга Світлана Голинська крутила роман з її тодішнім бойфрендом Михайлом Стефанішиним, проте нічого їй не сказав. Ба більше, коли між жінками виник конфлікт, продюсер нібито вимагав, аби саме співачка вибачилася перед бізнесвумен, погрожуючи в іншому випадку зруйнувати її кар'єру.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Камалія в сльозах розкрила правду про розлучення з Захуром і зірвані заручини з багатієм.