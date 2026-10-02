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"Ганебна" таємниця сімʼї Шуфутинського: як онук шансоньє став головним болем Кремля та встромив діду-путіністу ніж у спину

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
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"Ганебна" таємниця сімʼї Шуфутинського: як онук шансоньє став головним болем Кремля та встромив діду-путіністу ніж у спину
Онук Шуфутинського встромив діду-путіністу ножа в спину

Шансоньє Михайло Шуфутинський залишається однією з ключових фігур шоу-бізнесу Росії не лише завдяки своїй музиці, а й підтримці кривавого режиму Кремля. Однак з'ясувалося, що далеко не всі члени родини путініста є адептами російської пропаганди. Онук виконавця Дмитро Шуфутинський підтримує Україну, а окрім того, що не менш "страшно" для РФ, будує стосунки з чоловіком. У країні-агресорі ЛГБТ-спільнота визнана "екстремістською організацією".

"Ганебну" таємницю сім'ї Шуфутинського "відкопали" пропагандистські медіа. Зауважимо, що Дмитро є первістком сина шансоньє Антона, який фактично ніколи не жив у Росії.

''Ганебна'' таємниця сімʼї Шуфутинського: як онук шансоньє став головним болем Кремля та встромив діду-путіністу ніж у спину

Дмитро Шуфутинський служив в армії Ізраїлю

Джерело: facebook.com/dmitri.shufutinsky

За іронією долі, Онук Михайла Шуфутинського народився саме 3 вересня у США. У 2017 році він здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "Міжнародні відносини" в Університеті Аркадія у Філадельфії, а у 2019-му став магістром за напрямком "Міжнародний мир та врегулювання конфліктів". Після цього до 2021 році Дмитро Шуфутинський служив в армії Ізраїлю в рамках програми Garin Tzabar.

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У 2024 році чоловік пов'язав себе узами шлюбу з обранцем Крісом Монтгомері. Пара зіграла весілля у Філадельфії.

''Ганебна'' таємниця сімʼї Шуфутинського: як онук шансоньє став головним болем Кремля та встромив діду-путіністу ніж у спину

Онук Шуфутинського в стосунках із чоловіком

Джерело: facebook.com/dmitri.shufutinsky

Наразі в своїх соціальних мережах Дмитро Шуфутинський поєднує сімейний контент, публікуючи фото з партнером, та політичний. Так, наприклад, в одному з дописів він зазначав: "У 2024 році я голосував за президента Дональда Трампа, хоча не поділяю деяких його поглядів та є демократом. Я темношкірий гей та єврей. Маю подвійне американсько-ізраїльське громадянство. Я підтримую Україну".

''Ганебна'' таємниця сімʼї Шуфутинського: як онук шансоньє став головним болем Кремля та встромив діду-путіністу ніж у спину

Дмитро Шуфутинський підтримує Україну

Джерело: Росмедіа

Коли почалася повномасштабна війна, Дмитро Шуфутинський публікував у Facebook світлину українського президента Володимира Зеленського, який має єврейське коріння, і наголосив: "Президент України та прем'єр-міністр виступили проти російського імперіалізму, коли НАТО та західні країни не зробили нічого. Він наша сучасна гордість, герой і світло на тлі слабкості та темряви, який назавжди змінить образ українського єврейства".

''Ганебна'' таємниця сімʼї Шуфутинського: як онук шансоньє став головним болем Кремля та встромив діду-путіністу ніж у спину

Онук путініста поширив допис про Зеленського

Джерело: Скриншот

Дмитро Шуфутинський є молодшим науковим співробітником ISGAP – організації, що спеціалізується на вивченні глобального антисемітизму та розробці політики боротьби з ним. Він пише статті для популярних видань, а свою діяльність здебільшого зосереджує на протистоянні антиізраїльській риториці.

Раніше OBOZ.UA розповів, що не так із "сенсацією" про мобілізацію внука Алли Пугачової, яку розносять пропагандисти, та кому це потрібно.

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