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FIЇNKA, яка заробляє мінімум $10 000 на місяць, уперше розповіла про новий будинок: де житиме авторка хіта "Афини"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
126
FIЇNKA, яка заробляє мінімум $10 000 на місяць, уперше розповіла про новий будинок: де житиме авторка хіта "Афини"
FIЇNKA уперше розповіла про новий будинок. Джерело: instagram.com/fiinka_official

Співачка FIЇNKA, яка прославилася завдяки хіту "Афини", будує власний будинок в Івано-Франківську. Артистка вперше розповіла про нерухомість, у яку вкладає гроші, та зізналася, що нині найбільше суперечок із чоловіком Юрієм у них виникає через майбутній дизайн оселі.

Про це виконавиця розповіла в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну. За словами FIЇNKA, вони вже придбали земельну ділянку й узялися за будівництво. Водночас співачка має ще одну давню мрію – купити землю в горах, де колись жив її батько.

"Зараз ми хочемо в хаті жити. Я нікому не казала, що я будую хатю", – поділилася артистка.

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На запитання, на якому етапі роботи, FIЇNKA відповіла з гумором: "На етапі "Сваримося за дизайн".

Виконавиця також розповіла, що хоче повернутися до родинного місця в горах. Раніше там жили її близькі родичі. Згодом вони переїхали до міста, а в колишній хаті тепер мешкають чужі люди.

"Взагалі, в моїх планах завжди була така мрія – жити в хаті і ще мати хату у горах. Але я хочу купити ту землю, де жив тато", – пояснила співачка.

FIЇNKA, яка заробляє мінімум $10 000 на місяць, уперше розповіла про новий будинок: де житиме авторка хіта ''Афини''

Співачка мріє жити в горах. Джерело: instagram.com/fiinka_official

Окремо Слава Дьомін запитав артистку про її доходи. Ведучий припустив, що з огляду на кількість концертів щомісячний заробіток співачки може становити щонайменше 10 тисяч доларів. FIЇNKA підтвердила цю оцінку.

"Це мінімум", – відповіла виконавиця.

За словами артистки, вона не поспішає витрачати всі зароблені гроші, адже не знає, як складатиметься життя надалі. Водночас частину коштів вкладає у власну творчість: зокрема, може дозволити собі дорожчі кліпи, масштабніші концерти та роботу з живими музикантами.

FIЇNKA пояснила, що раніше не завжди мала фінансову можливість оплачувати запис живих інструментів і повторну роботу над музикою, якщо результат її не влаштовував. Тепер вона може більше інвестувати у якість власних проєктів.

FIЇNKA, яка заробляє мінімум $10 000 на місяць, уперше розповіла про новий будинок: де житиме авторка хіта ''Афини''

За словами артистки, вона не поспішає витрачати всі зароблені гроші. Джерело: instagram.com/fiinka_official

Зокрема, під час розмови артистка також розповіла про сімейний бюджет. За її словами, вони з чоловіком не ділять гроші на "твої" й "мої", а користуються спільними коштами. Водночас FIЇNKA зізналася, що не надто переймається підрахунками повсякденних витрат.

Співачка пояснила, що купує продукти за потреби й не звикла перевіряти, скільки саме витратила на них за місяць. Серед її звичних покупок – базові продукти: яйця, молоко, сметана, сир, хліб тощо.

Зокрема, за комунальні послуги відповідає чоловік Юрій. FIЇNKA навіть пожартувала, що не знає, де в них розташований лічильник газу.

FIЇNKA, яка заробляє мінімум $10 000 на місяць, уперше розповіла про новий будинок: де житиме авторка хіта ''Афини''

Під час розмови артистка також розповіла про сімейний бюджет. Джерело: instagram.com/fiinka_official

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що FIÏNKA розсекретила, скільки грошей їй приніс хіт "Афини" та з чого насправді артисти заробляють найбільше.

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