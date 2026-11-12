Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера ''Ляписа Трубецкого'' Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

54-річний лідер гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергій Міхалок вразив шанувальників кардинальними змінами в зовнішності. Заслужений артист України відростив бороду та чубчик, а також трохи набрав вагу, через що публіка навіть не одразу зрозуміла, хто постав перед ними.

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Світлина музиканта в оновленому іміджі з'явилася на офіційній сторінці "Ляпіса Трубєцкого" в Instagram. Міхалок попозував перед камерою на вокзалі, одягнений в об'ємний повсякденний лук.

Переглянувши фотографії артиста кількарічної давнини, можна чітко побачити, що раніше він притримувався кардинально іншого стилю. Сергій Міхалок робив коротку стрижку та повністю збривав бороду й вуса.

Радикальне перевтілення лідера гурту "Ляпіс Трубєцкой" не залишилося без обговорення в мережі. Комусь артист нагадав Святого Миколая, ймовірно, через сиву бороду, тоді як інші шанувальники зауважили, що він не оновив імідж, а повернувся до старого амплуа. До того, як музикант зробив спорт важливою частиною свого життя, не мав уже звичного багатьом підтягнутого тіла.

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"Довго думали, кого нам нагадує цей чоловік... Святий Миколай, ти?".

"Взагалі не впізнати".

"Я що, знову щось пропустила? Начебто був качок? Виявляється, треба не тільки слухати, а й дивитися теж. У будь-якому разі, Сергій – класний чувак".

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"Все циклічно. Він знову такий, яким і був 30 років тому".

Раніше OBOZ.UA розповів, що в Білорусі відкрили кримінальне провадження проти заслуженого артиста України Міхалка.