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Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера "Ляписа Трубецкого" Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
1,6 т.
Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера "Ляписа Трубецкого" Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото
Сергій Міхалок змінився до невпізнання. Джерело: instagram.com/lyapis98

54-річний лідер гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергій Міхалок вразив шанувальників кардинальними змінами в зовнішності. Заслужений артист України відростив бороду та чубчик, а також трохи набрав вагу, через що публіка навіть не одразу зрозуміла, хто постав перед ними.

Світлина музиканта в оновленому іміджі з'явилася на офіційній сторінці "Ляпіса Трубєцкого" в Instagram. Міхалок попозував перед камерою на вокзалі, одягнений в об'ємний повсякденний лук.

Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера ''Ляписа Трубецкого'' Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

Сергій Міхалок здивував зміною іміджу. Джерело: instagram.com/lyapis98

Переглянувши фотографії артиста кількарічної давнини, можна чітко побачити, що раніше він притримувався кардинально іншого стилю. Сергій Міхалок робив коротку стрижку та повністю збривав бороду й вуса.

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Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера ''Ляписа Трубецкого'' Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

Раніше артист надавав перевагу іншому стилю. Джерело: instagram.com/lyapis98

Радикальне перевтілення лідера гурту "Ляпіс Трубєцкой" не залишилося без обговорення в мережі. Комусь артист нагадав Святого Миколая, ймовірно, через сиву бороду, тоді як інші шанувальники зауважили, що він не оновив імідж, а повернувся до старого амплуа. До того, як музикант зробив спорт важливою частиною свого життя, не мав уже звичного багатьом підтягнутого тіла.

"Довго думали, кого нам нагадує цей чоловік... Святий Миколай, ти?".

"Взагалі не впізнати".

Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера ''Ляписа Трубецкого'' Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

Міхалок шокував мережу змінами в зовнішності. Джерело: Скриншот

Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера ''Ляписа Трубецкого'' Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

Фанати музиканта обговорюють його новий імідж. Джерело: Скриншот

"Я що, знову щось пропустила? Начебто був качок? Виявляється, треба не тільки слухати, а й дивитися теж. У будь-якому разі, Сергій – класний чувак".

"Все циклічно. Він знову такий, яким і був 30 років тому".

Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера ''Ляписа Трубецкого'' Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

Дехто зазначив, що артист повернувся до свого старого образу. Джерело: Скриншот

Фанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера ''Ляписа Трубецкого'' Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото

Лідер "Ляписа Трубецкого" сильно змінився. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що в Білорусі відкрили кримінальне провадження проти заслуженого артиста України Міхалка.

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