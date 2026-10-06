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Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
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Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності
Ектор Хіменес-Браво показав свій дім в Канаді, де жив до популярності

Ресторатор і телеведучий Ектор Хіменес-Браво поділився, що вперше за п'ять років приїхав у дуже знакове для себе місце – рідний дім в Канаді. За словами судді проєкту "МастерШеф", саме там він почав розвиватися в кулінарії та побудував життєвий шлях, який зрештою привів його до України.

Про важливу поїздку Ектор Хіменес-Браво розповів у своїх Instagram-stories. Він зблизька показав будинок, у якому жив до популярності, та підкреслив, що вирушив до Канади, аби вирішити справи, які потребували його безпосередньої присутності.

Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності

Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років приїхав у свій дім в Канаді. Джерело: Скриншот

"Це дім, у якому почався важливий етап мого життя. Багато років тому я робив тут свої перші кроки в кулінарії, багато працював, вчився і будував життя, яке згодом привело мене в Україну. Дуже особливе відчуття – знову опинитися в місці, де залишилося стільки спогадів", – зазначив ресторатор.

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На кадрах можна побачити, що раніше Ектор Хіменес-Браво жив у досить просторому будинку, що з усіх боків оточений мальовничою природою. Екстер'єр канадської нерухомості ведучого виконано в стриманих біло-коричневих відтінках, а от всередині збереглося немало пам'ятних речей. На стінах будинку, наприклад, висять архівні фото ресторатора з часів, коли він лише починав кар'єру.

Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності

Будинок ресторатора оточений природою з усіх боків. Джерело: Скриншот

Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності

Всередині будинку зберігаються пам'ятні для знаменитості речі. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво почав розвиватися у сфері кулінарії в Колумбії, де народився та виріс. Однак період його професійного становлення припав на період "панування" партизанів, які не просто не дозволили йому спокійно будувати бізнес, а викрали та жорстоко побили ледь не до смерті. Через це ресторатор був змушений емігрувати з рідної країни.

У 27 років Ектора Хіменеса-Браво запросили стати шеф-кухарем одного з найрозкішніших готелів США – Hilton Boston Back Bay. Спершу колеги не сприймали знаменитість серйозно, адже той був наймолодшим серед них, однак скоро своїм професіоналізмом він довів, що посів таку високу посаду цілком заслужено.

Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності

Ектор Хіменес-Браво емігрував з рідної Колумбії через загрозу життю. Джерело: instagram.com/hectorjimenezbravo

Згодом на закритій вечері, організованій для групи готельєрів із Канади, Хіменеса-Браво запросили на роботу в Оттаву. Ресторатору запропонували контракт на відкриття п'ятизіркового готельного комплексу Brookstreet Hotel and Resort і він погодився. Влаштувавшись у Канаді, Ектор Хіменес-Браво очолював різні ресторани, які часто потрапляли в десятку найкращих у країні. Згодом він отримав канадське громадянство. Із 2009 року знаменитість оселився в Україні.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ектор Хіменес-Браво показав, кому належить "найкращий голос України", який роками озвучує його на "МастерШеф".

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