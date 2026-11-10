Ектор Хіменес-Браво оголосив ''конкурс на дружину'' та попросився стати новим ''холостяком'': Григорій Решетнік відповів

Ресторатор і головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво несподівано запропонував телеканалу СТБ зробити його головним героєм наступного сезону "Холостяка". Шеф-кухар опублікував згенероване штучним інтелектом фото, на якому позує з червоною трояндою – головним символом романтичного реаліті, та оголосив конкурс на майбутню дружину.

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Відповідну публікацію знаменитість розмістив на особистій сторінці в Instagram, звернувшись безпосередньо до творців проєкту. Схоже, ідея настільки припала йому до душі, що ресторатор не став чекати запрошення, а сам запропонував свою кандидатуру.

"Оголошую конкурс на дружину. СТБ, вам новий "холостяк" не потрібен?" – пожартував Хіменес-Браво.

Схоже, глядачі романтичного реаліті такої можливості тільки й чекали. У коментарях під дописом шеф-кухаря розгорнулася справжня дискусія, а чимало підписниць одразу заявили про готовність поборотися за його серце.

"Та це ж найкращий "Холостяк" за весь час! Я завжди мріяла про чоловіка шеф-кухаря".

"Ну нарешті. Думала вже не дочекаюся".

"Ото шоу буде, жіночки претендувати серйозніші, мабуть, будуть".

"Ось тепер почнеться: дівчата будуть бігти на те СТБ, щоб завоювати серце Ектора".

"Закривайте конкурс, я згодна!"

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Інші користувачі вже почали вигадувати, як кулінарна специфіка могла б змінити звичні правила шоу. Зокрема, пропонували замість троянд вручати учасницям чорні фартухи або запрошувати їх на балкон – як у "МастерШеф".

"Після поганого сексу буде чорний фартух, а після гарного – на балкон?"

"Будете відправляти на балкон замість троянди?"

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"Замість: "Ти візьмеш цю розу?" буде "На балкон!"

Знайшлися й ті, хто вирішив, що традиційні квіти в такому сезоні варто замінити на щось їстівне. Один із коментарів пропонував вручати учасницям тако, сирники або шаурму замість троянд.

Не залишився осторонь і ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік. Він коротко, але красномовно відреагував на пропозицію колеги, написавши: "Ну нарешті".

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Утім, чи справді Хіменес-Браво може стати новим героєм романтичного реаліті, поки невідомо. Ба більше, телеканал уже оголосив, хто шукатиме кохання в наступному сезоні проєкту, і це буде не "Холостяк", а "Холостячка".

Головною героїнею нового сезону романтичного шоу стане 36-річна акторка та заслужена артистка України Антоніна Хижняк, відома глядачам за роллю Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша".

Як розповідав OBOZ.UA, що "Холостяк" В'ячеслав Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили "секс-компромат".