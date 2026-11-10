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Ексзірка DZIDZIO "Юлік" розсекретив, звідки в нього відстрочка від мобілізації

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
582
Ексзірка DZIDZIO "Юлік" розсекретив, звідки в нього відстрочка від мобілізації
"Юлік" розкрив, як отримав відстрочку від мобілізації. Джерело: instagram.com/julikofficial

Український співак та колишній учасник гурту DZIDZIO "Юлік" (справжнє ім'я – Назарій Гук) розкрив, що має відстрочку від мобілізації. Тривалий час артист працює викладачем і саме на цій підставі є тимчасово звільненим від військової служби.

Про це "Юлік" розповів у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром". Водночас виконавець не відкинув можливості поповнити лави захисників у майбутньому, однак нині подібних планів все ж не має. 

"Уже давним-давно, до того, як це стало мейнстрімом, я викладаю. Викладаю акторську майстерність, сценічне мовлення, театр і драматургію, мистецтво. У мене більше викладацька діяльність. А, як ми знаємо, викладачі мають відстрочку від армії. Але все може бути", – поділився співак.

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Ексзірка DZIDZIO ''Юлік'' розсекретив, звідки в нього відстрочка від мобілізації

"Юлік" отримав відстрочку від мобілізації завдяки викладацькій діяльності. Джерело: Скриншот

Що відомо про "Юліка"

Назарій Гук народився 23 січня 1990 року у Львові. Творчість була присутня в його житті з раннього дитинства: у віці шести років він почав навчатися у класі фортепіано Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, а у 2000-му вступив до консерваторії San Pietro a Majella в Італії. У 2008 році артист повернувся на Батьківщину та почав брати участь в концертах колег як музикант.

Ексзірка DZIDZIO ''Юлік'' розсекретив, звідки в нього відстрочка від мобілізації

Артист був учасником гурту DZIDZIO із 2012 по 2018 рік. Джерело: music.youtube

У 2012-му "Юлік" доєднався до гурту DZIDZIO. Він був клавішником та бек-вокалістом колективу до 2018 року, після чого вирішив почати сольний шлях в індустрії музики. 

Раніше OBOZ.UA розповів, що Слава Соломка назвав свій діагноз, через який непридатний до військової служби.

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