Ексколега Зеленського та воїн Ласточкін поставив на місце Холоденко, яка з-за кордону порівняла Україну з РФ і поіронізувала щодо виборів

Український гуморист і військовослужбовець Ігор Ласточкін різко відповів психологині Наталії Холоденко, яка порівняла патріотичні гасла в Україні з російським культом Володимира Путіна. Дискусія швидко переросла в суперечку про можливість проведення виборів під час воєнного стану, а артист не стримувався у висловлюваннях на адресу опонентів.

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Приводом для обговорення став допис Холоденко, яка нині перебуває за кордоном і дружить з "хорошими росіянами". Вона звернула увагу на схожість між гаслом росіян про те, що "ніхто, крім Путіна", і висловом "ніхто, крім..." в українському політичному контексті.

Ласточкін, який після мобілізації служить у лавах ЗСУ, не погодився з таким порівнянням і нагадав про військових, які захищають країну.

"У нас так не кажуть, у нас військові не можуть і голосувати, і боронити від під*расів країну! За*бали тупорилими порівняннями", – написав гуморист.

Однак на цьому дискусія не закінчилася. Один із користувачів заперечив Ласточкіну, нагадавши, що у 2019 році військовослужбовці в зоні бойових дій могли голосувати. Він також згадав президентство Петра Порошенка та звинуватив артиста в підтримці Володимира Зеленського, якого назвав його другом.

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Ласточкін відповів, що не сприймає звинувачень у дружбі з політиками, а згодом перейшов до питання виборів під час воєнного стану. Коли співрозмовник припустив, що зрештою вибори змусять провести, гуморист поцікавився, як саме це має статися.

"Дожмуть на вибори" – що там дожимать? Стоп вогонь, мінус воєнний стан, вибирай хоч чорта лисого! Чи в п*зду ту Конституцію, робим як ви придумаєте?" – написав він.

У відповідь користувач заявив, що Конституція України не забороняє вибори. Гуморист натомість навів статтю 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", яка забороняє проведення виборів президента, парламенту та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

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Співрозмовник заперечив, адже відповідні законодавчі норми можна змінити голосами народних депутатів. Зрештою Ласточкін іронічно запропонував повернутися до розмови, коли такі зміни справді відбудуться.

"Ну коли це станеться, тегни мене, кину нах*й тут все, поїду голосувати", – написав військовий.

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Нагадаємо, Ігор Ласточкін повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ в лютому 2025 року. Тоді артист опублікував фото зі зброєю та військовим квитком. Згодом стало відомо, що він служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Нині колишній учасник "Ліги сміху" та зірка "Кварталу 95" є командиром взводу аеророзвідки. Раніше він виконував бойові завдання як пілот FPV-дронів.

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