Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Джонні Депп ошелешив дивним вчинком на червоній доріжці: взявся жувати траву з фотозони. Відео

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 573
Джонні Депп ошелешив дивним вчинком на червоній доріжці: взявся жувати траву з фотозони. Відео
Джонні Депп ошелешив дивним вчинком на червоній доріжці

Голлівудський актор Джонні Депп влаштував незвичний перформанс перед фотографами у Лас-Вегасі (США). Під час позування біля фотозони актор раптом відкусив листок декоративної рослини та почав його жувати. Виплюнувши зелень, він за кілька секунд повернувся до декорації та відкусив ще шматок.

Відповідне відео опублікувало медіа Hello! Canada. На кадрах видно, як 63-річний артист спершу спокійно позує перед камерами, а потім вирішує "скуштувати" рослини з фотозони.

Депп пожував листок, виплюнув його, після чого знову підійшов до декорації. Цього разу актор відкусив більший шматок рослини. Після цього він повернувся до фотографів і продовжив позувати, тримаючи в руці склянку із напоєм.

Джонні Депп ошелешив дивним вчинком на червоній доріжці: взявся жувати траву з фотозони. Відео

Джонні Депп здивував поведінкою

Джерело: TMZ

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 1,7 т.
Володимир Кличко звернувся до суду США через майно Гайден Панеттьєрі: що він вимагає
icon 1,7 т.
Володимир Кличко звернувся до суду США через майно Гайден Панеттьєрі: що він вимагає
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 1,3 т.
Зірка "Кварталу" зізналася в алкоголізмі та що за страшні слова лікарів змусили її стати на шлях тверезості: пила по 1,2 літра "міцного"
icon 1,3 т.
Зірка "Кварталу" зізналася в алкоголізмі та що за страшні слова лікарів змусили її стати на шлях тверезості: пила по 1,2 літра "міцного"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 872
Пісня від України на Дитячому Євробаченні 2026 отримає іншу назву
icon 872
Пісня від України на Дитячому Євробаченні 2026 отримає іншу назву

Актор так і не пояснив, навіщо вирішив скуштувати декоративну рослину.

У медіа Tribune припускають, що це відсилка до його колишньої дружини Ембер Герд, з якою мав скандальне розлучення. Мова про сцену з фільму "Аквамен", де Герд у ролі персонажки Мери помилково сприймає червону троянду за їжу.

Джонні Депп ошелешив дивним вчинком на червоній доріжці: взявся жувати траву з фотозони. Відео

Актор так і не пояснив, навіщо вирішив скуштувати декоративну рослину.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд були одружені з 2015 року, однак уже наступного року акторка подала на розлучення. Їхні стосунки завершилися гучним судовим протистоянням. У 2022 році суд присяжних у США визнав, що обидві сторони в окремих твердженнях вчинили наклеп, після чого Деппу присудили 15 мільйонів доларів компенсації, а Герд – 2 мільйони. У грудні того ж року вони врегулювали справу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що невпізнанний Джонні Депп шокував фанатів моторошним перевтіленням після 8-річного "вигнання" з Голлівуду.

Схожі теми
зіркиГоллівудгуморДжонні ДеппДжонні Депп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись