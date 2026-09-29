Голлівудський актор Джонні Депп влаштував незвичний перформанс перед фотографами у Лас-Вегасі (США). Під час позування біля фотозони актор раптом відкусив листок декоративної рослини та почав його жувати. Виплюнувши зелень, він за кілька секунд повернувся до декорації та відкусив ще шматок.

Відео дня

Відповідне відео опублікувало медіа Hello! Canada. На кадрах видно, як 63-річний артист спершу спокійно позує перед камерами, а потім вирішує "скуштувати" рослини з фотозони.

Депп пожував листок, виплюнув його, після чого знову підійшов до декорації. Цього разу актор відкусив більший шматок рослини. Після цього він повернувся до фотографів і продовжив позувати, тримаючи в руці склянку із напоєм.

Актор так і не пояснив, навіщо вирішив скуштувати декоративну рослину.

У медіа Tribune припускають, що це відсилка до його колишньої дружини Ембер Герд, з якою мав скандальне розлучення. Мова про сцену з фільму "Аквамен", де Герд у ролі персонажки Мери помилково сприймає червону троянду за їжу.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд були одружені з 2015 року, однак уже наступного року акторка подала на розлучення. Їхні стосунки завершилися гучним судовим протистоянням. У 2022 році суд присяжних у США визнав, що обидві сторони в окремих твердженнях вчинили наклеп, після чого Деппу присудили 15 мільйонів доларів компенсації, а Герд – 2 мільйони. У грудні того ж року вони врегулювали справу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що невпізнанний Джонні Депп шокував фанатів моторошним перевтіленням після 8-річного "вигнання" з Голлівуду.

Головні історії дня