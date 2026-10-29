Джеймі Ланністер у київському метро: зірка ''Гри престолів'' таємно приїхав до України та потрапив під загрозу обстрілу. Фото

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау приїхав до України як посол доброї волі Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Під час таємного візиту виконавець ролі Джеймі Ланністера у культовому серіалі "Гра престолів" на собі відчув моторошні реалії війни, з якими щодня стикаються українці, адже був змушений ховатися в метро Києва після оголошення загрози повітряного удару з боку РФ.

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Разом із мешканцями столиці зірка спустився на станцію, де поставив розкладайку і перечекав тривогу. Відповідну інформацію повідомляє Khaosod Online.

У мережі також з'явилося відео, де можна побачити, як Ніколай Костер-Вальдау проїхався потягом до однієї з глибших станцій метрополітену, яку під час війни українці використовують як укриття. Звісно ж, актор одразу привернув до себе увагу наших співгромадян і не відмовив їм у спільних фото чи автографах.

Зустрітися з українськими шанувальниками зірка "Гри престолів" встиг не лише в метро. Одна з користувачок платформи Threads поділилася світлиною з Ніколаєм Костером-Вальдау, на якій вони вдвох з широкими усмішками попозували в одному зі столичних закладів.

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