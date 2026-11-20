20 листопада співачка KOLA представила дебютний альбом "Диван рожевого кольору", до якого увійшли 14 композицій. У новій роботі артистка розповідає про різні етапи стосунків – від першої закоханості до розставання та нових початків.

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Альбом торкається тем ніжності, пристрасті, конфліктів, зрад і вміння обирати себе. Про вихід платівки повідомили в пресрелізі співачки.

Про що альбом "Диван рожевого кольору"

У центрі концепції – диван, який стає мовчазним свідком історій кохання. На ньому люди закохуються, цілуються, сміються, сваряться, плачуть, переживають зради й намагаються знову знайти шлях одне до одного.

Рожевий колір у назві символізує не лише романтику, а й увесь спектр почуттів, які виникають у стосунках. Через 14 пісень KOLA пропонує слухачам згадати перші побачення, пережити знайомий біль після розставання та замислитися над тим, як із часом змінюється любов.

Які пісні увійшли до платівки

Головним синглом альбому стала композиція "Гайки" – про ніжність, турботу та важливість маленьких проявів любові. У ній ідеться про повсякденну увагу, здатність почути, підтримати й бути поруч.

Єдиним спільним треком стала пісня "Вулицями сонними" за участю саундпродюсера KOLA Івана Клименка, який цього разу долучився до історії не лише за лаштунками музики.

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Інші композиції розкривають різні емоційні стани. "На БЗ" передає легкість закоханості, а "Ліс" – пристрасть і бажання повернути почуття. У піснях "Самурай" та "Арівідерчі" артистка торкається теми завершення стосунків, які більше не приносять щастя, а "Кохаєш" – почуттів, що не зникають, навіть коли життя рухається далі.

У композиції "Ні-ні-ні" йдеться про вміння розпізнавати маніпуляції та обирати себе. "Піт-стоп" вирізняється грайливим настроєм, а "You’re star tonight" присвячена впевненості в собі та власній свободі.

Головні історії дня

"Диван рожевого кольору" – історія про стосунки без прикрас, у яких є місце для щастя, сумнівів, помилок, розчарувань і надії. Альбом уже доступний на музичних платформах.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 листопада KOLA випустила "Кохаєш" – емоційну композицію про внутрішній конфлікт між справжніми почуттями та спробами залишити минуле позаду.