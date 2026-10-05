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Дитяче Євробачення 2026: зʼявилися перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто стане фаворитом глядачів

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
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Дитяче Євробачення 2026: зʼявилися перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто стане фаворитом глядачів
Зʼявилися перші прогнози на переможця Дитячого Євробачення 2026. Джерело: eurovision.com

До Дитячого Євробачення 2026, яке пройде 24 жовтня на Мальті, залишилося менше трьох тижнів, а в мережі вже можна побачити перший зріз глядацьких симпатій. Після того як 4 жовтня стали відомі всі 16 конкурсних пісень, на найпопулярнішому фанатському сайті конкурсу запустили фанатське голосування за країну, чия заявка найбільше сподобалася слухачам.

Станом на ранок 5 жовтня участь в опитуванні взяли 1160 людей. Україна наразі посідає шосте місце – за Ерiку Колесніченко та її пісню Not a Lullaby віддали 86 голосів, тобто 7% від загальної кількості.

Дитяче Євробачення 2026: зʼявилися перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто стане фаворитом глядачів

Глядацький рейтинг пісень. Джерело: скриншот

Лідером голосування стала Іспанія – її підтримали 233 учасники (20%). Країну представлятиме 10-річний Лукас Паулано з іспаномовною піснею Cuore bello (te quiero, te quiero).

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На другому місці опинилася Польща зі 171 голосом (15%), а третю сходинку посідає Вірменія – 155 голосів (13%).

До п'ятірки фаворитів також увійшли Північна Македонія – 134 голоси (12%) та Кіпр – 125 (11%).

Україна поки що помітно відстає від першої п'ятірки, однак випереджає Албанію, Францію, Португалію, Ірландію, Сан-Марино, Італію, Нідерланди, Грузію, Чорногорію та Мальту.

Водночас важливо не плутати це опитування з безпосереднім голосуванням на конкурсі. Фанатське голосування не впливає на результат Дитячого Євробачення – воно лише показує, які пісні на цьому етапі найбільше подобаються користувачам сайту.

Дитяче Євробачення 2026: зʼявилися перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто стане фаворитом глядачів

Оцінки і перелік пісень. Джерело: скриншот

Україну цьогоріч представлятиме Еріка Колесніченко з піснею Not a Lullaby. Юна співачка виборола право виступити на міжнародній сцені після перемоги у фіналі Національного відбору 26 вересня.

Переможницю визначали спільним голосуванням журі та глядачів – кожна сторона мала по 50% впливу на результат. Еріка отримала 5 балів від професійного журі та 6 від глядачів, набравши загалом 11 балів. Стільки ж мала Злата Солоненко, однак саме глядацька підтримка принесла Колесніченко перемогу.

На сцену в Мальті Еріка вийде під номером 11.

Дитяче Євробачення 2026: зʼявилися перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто стане фаворитом глядачів

На сцену в Мальті Еріка вийде під номером 11. Джерело: "Суспільне"

Як повідомляв OBOZ.UA, композиція, з якою юна артистка виступить на міжнародному конкурсі, спочатку називалася "НЕ колискова", однак для Дитячого Євробачення її перейменували на Not a Lullaby. У пісні йдеться про те, що життя не завжди буває казкою, проте не варто боятися діяти та йти до своєї мрії.

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