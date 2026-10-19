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Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото "грайливого" образу Еріки Колесніченко

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
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Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото "грайливого" образу Еріки Колесніченко
З'явилися перші кадри з репетиції представниці України на Дитячому Євробачення 2026. Джерело: "Суспільне"

У понеділок, 19 жовтня, представниця України на Дитячому Євробаченні 2026 Еріка Колесніченко провела першу репетицію на сцені міжнародного конкурсу. За п'ять днів до фіналу організатори показали перші кадри з підготовки 12-річної виконавиці до виступу з піснею NOT A LULLABY.

На оприлюднених у Instagram фотографіях можна роздивитися сценічний образ юної артистки, який мав би передати грайливий настрій її композиції. Раніше Суспільне також розкрило деталі костюма Еріки та постановки номера.

Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото ''грайливого'' образу Еріки Колесніченко

Виступ Еріки Колесніченко. Джерело: Corinne Cumming / EBU

Образ для представниці України створив стиліст Олександр Греков. Основним кольором костюма став рожевий, а його особливий крій покликаний підкреслити характер пісні. Серед виразних деталей – об'ємні рукави та волани на штанинах.

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Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото ''грайливого'' образу Еріки Колесніченко

Виступ Еріки Колесніченко. Джерело: Corinne Cumming / EBU

"При створенні образу для Еріки режисерське завдання було досить конкретне: колір має бути рожевим, і потрібно використати особливий крій штанів, що передає грайливі вайби пісні й номера", – зауважив Олександр Греков.

Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото ''грайливого'' образу Еріки Колесніченко

Виступ Еріки Колесніченко. Джерело: Corinne Cumming / EBU

За задумом режисерів-постановників Лесі Подолянко та Іллі Осядлого, важливою частиною номера стане момент "перевтілення" Еріки на очах у глядачів. Танцівники ж не показуватимуть облич, а їхня хореографія виконуватиме роль живої декорації.

Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото ''грайливого'' образу Еріки Колесніченко

Ескіз костюму Еріки Колесніченко. Джерело: "Суспільне"

"Ми не вигадували номер заново. Ми взяли те, що вже працювало, і підняли на міжнародний рівень. Зберегли головне: момент, коли Еріка перетворюється просто на очах у глядача. Ми шукали хук, який Європа не забуде, і знайшли його. Відкриємо для вас ексклюзивно: облич танцівників ви не побачите взагалі. Лише хореографію і пластику. Балет тут не фон, а жива декорація, на якій тримається весь номер", – додали режисери-постановники.

Нагадаємо, Фінал Дитячого Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті. Україна виступатиме під номером 11 серед 16 учасників. Еріка Колесніченко представить пісню NOT A LULLABY, яку написала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.

Раніше OBOZ.UA розповідав про прогнози, яке місце посяде Україна на Дитячому Євробачення 2026 та хто стане фаворитом глядачів.

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