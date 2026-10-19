Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото ''грайливого'' образу Еріки Колесніченко

У понеділок, 19 жовтня, представниця України на Дитячому Євробаченні 2026 Еріка Колесніченко провела першу репетицію на сцені міжнародного конкурсу. За п'ять днів до фіналу організатори показали перші кадри з підготовки 12-річної виконавиці до виступу з піснею NOT A LULLABY.

Відео дня

На оприлюднених у Instagram фотографіях можна роздивитися сценічний образ юної артистки, який мав би передати грайливий настрій її композиції. Раніше Суспільне також розкрило деталі костюма Еріки та постановки номера.

Образ для представниці України створив стиліст Олександр Греков. Основним кольором костюма став рожевий, а його особливий крій покликаний підкреслити характер пісні. Серед виразних деталей – об'ємні рукави та волани на штанинах.

"При створенні образу для Еріки режисерське завдання було досить конкретне: колір має бути рожевим, і потрібно використати особливий крій штанів, що передає грайливі вайби пісні й номера", – зауважив Олександр Греков.

РЕКЛАМА

За задумом режисерів-постановників Лесі Подолянко та Іллі Осядлого, важливою частиною номера стане момент "перевтілення" Еріки на очах у глядачів. Танцівники ж не показуватимуть облич, а їхня хореографія виконуватиме роль живої декорації.

Головні історії дня

"Ми не вигадували номер заново. Ми взяли те, що вже працювало, і підняли на міжнародний рівень. Зберегли головне: момент, коли Еріка перетворюється просто на очах у глядача. Ми шукали хук, який Європа не забуде, і знайшли його. Відкриємо для вас ексклюзивно: облич танцівників ви не побачите взагалі. Лише хореографію і пластику. Балет тут не фон, а жива декорація, на якій тримається весь номер", – додали режисери-постановники.

Нагадаємо, Фінал Дитячого Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті. Україна виступатиме під номером 11 серед 16 учасників. Еріка Колесніченко представить пісню NOT A LULLABY, яку написала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.

Раніше OBOZ.UA розповідав про прогнози, яке місце посяде Україна на Дитячому Євробачення 2026 та хто стане фаворитом глядачів.