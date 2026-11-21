Володарка головної корони "Міс Всесвіт Україна 2026" Анна Ніконова показала національний костюм, в якому представить нашу країну на престижному конкурсі краси Miss Universe 2026. На міжнародну арену вона вийде в образі "Золота пектораль", що несе в собі багато важливих символів, зокрема, про силу родинної пам'яті та красу української культури.

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Натхненням для створення костюма стала унікальна пам'ятка мистецтва, яку знайшли в 1971 році в кургані Товста Могила на території нашої Батьківщини, – скіфська пектораль. Світлини Ніконової в ефектному вбранні з'явилися на сторінці "Міс Всесвіт Україна" в Instagram та викликали неабиякий захват в аудиторії.

У серці національного костюма українки лежить переосмислена скіфська пектораль. Її створили як символічну мапу України, де морські мотиви уособлюють Південь і український Крим, пшениця, коні та квіти – родючість і життєву силу української землі, а дерева й фігурки тварин – природу Півночі.

Образ дорогоцінної пекторалі втілено завдяки тисячі деталей ручної роботи, металевим елементам, бурштину та перлинам, які сяють на чорному оксамиті. Фінальних штрихів вбранню Анни Ніконової додають тіара, шифонова фата й стріляні гільзи на рукавах, що нагадують про сучасну боротьбу України за свободу.

Варто зауважити, що цей національний костюм має особливе значення для української учасниці Miss Universe 2026. Справа в тому, що бабуся Анни Ніконової – Олена Волковинська – більшу частину життя обіймала посаду старшого наукового співробітника фонду Музею історичних коштовностей України, де зберігається пектораль. У дитинстві дівчина мріяла приміряти скіфський скарб і зрештою це бажання втілили дизайнер Василь Католик і команда Catolic Atelier.

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"Це історія про зв’язок поколінь, силу родинної пам'яті та красу української культури. Сьогодні, коли війна загрожує історичній спадщині України, костюм стає символом її збереження та вдячності всім, хто допомагає її захищати. Колись бабуся Анни берегла золоту пектораль як національний скарб. Сьогодні її онука несе цей образ у світ як символ гідності, пам'яті та незламності України", – йдеться у дописі.

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Символічний образ Анни Ніконової для Miss Universe 2026 справив сильне враження на мережу. Багатьом людям відгукнувся глибокий задум костюму й, звісно, публіку зачарував його неймовірний вигляд.

"Оце чудова ідея. Дуже-дуже гарно".

"Неможливо відірвати очей, яка краса".

"Який приголомшливий наряд! Вона, чесно кажучи, найкрасивіша "Міс Україна", яку я коли-небудь бачила. Вона справді заслуговує на корону!".

"Неймовірно! Просто дихання перехоплює від краси й символіки".

"Це один із найкрасивіших костюмів українських представниць. Успіхів Анні".

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Нагадаємо, що головні події конкурсу Miss Universe 2026 триватимуть із 21 по 24 листопада в столиці Пуерто-Рико – Сан-Хуані. Анна Ніконова отримала шанс представити Україну в рамках міжнародного змагання після перемоги на "Міс Всесвіт Україна 2026" 1 липня.

Модель родом із Києва. Вона має фах освітньої психологині, а нещодавно завершила магістратуру в Кембриджському університеті. Анна Ніконова працює в українському Освітньому холдингу А+, де хоче розвивати цікаві навчальні програми для учнів.

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