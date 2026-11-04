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"Дякую, що не били ногами". На концерт "скасованого" в трьох містах Фелікса Редьки у Львові завітали "праві" активісти: чим усе закінчилося

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
318
"Дякую, що не били ногами". На концерт "скасованого" в трьох містах Фелікса Редьки у Львові завітали "праві" активісти: чим усе закінчилося
Фелікс Редька заявив, що на його концерт у Львові прийшли "праві" активісти

Стендап-комік Фелікс Редька, концерти якого скасували в трьох містах України через суперечливі висловлювання на захист російської мови, повідомив, що на його виступ у Львові прийшли представники "правого" руху. Активісти заблокували вхід у зал для шанувальників гумориста, тож йому довелося особисто вирішувати проблему.

Про інцидент Редька розповів у своєму Instagram. Він показав серію відео спілкування із "правими гостями" та підкреслив, що конфлікт вдалося вирішити цивілізовано.

''Дякую, що не били ногами''. На концерт ''скасованого'' в трьох містах Фелікса Редьки у Львові завітали ''праві'' активісти: чим усе закінчилося

Концерт Фелікса Редьки у Львові не минув без проблем. Джерело: instagram.com/felix.redka

За словами Фелікса Редьки, потрапити на концерт глядачам перешкоджав військовий-доброволець Ігор Шолтис разом із десятком молодиків. Як відомо, воїн став учасником АТО в 2015 році, а нині є першим заступником командира батальйону "Нахтігаль". Із публічних висловлень Шолтиса та Редьки можна зрозуміти, що вони мають різне ставлення до гострих суспільних тем, зокрема, мовного питання. У стендапера іноді прослідковується позиція "какая разніца", тоді як військовий виступає за українізацію суспільства.

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На відео можна побачити, що, коли Фелікс Редька дізнався про блокування входу для фанатів, вийшов до активістів, аби віч-на-віч обговорити проблему. Деталі комунікації гуморист вирішив не виносити на публічний огляд, натомість показав момент, де Шолтис промовив: "Ми дійшли до спільного знаменника. Сподіваємося, що все буде окей".

''Дякую, що не били ногами''. На концерт ''скасованого'' в трьох містах Фелікса Редьки у Львові завітали ''праві'' активісти: чим усе закінчилося

Ігор Шолтис із десятком молодиків заблокував вхід до залу, де мав відбутися концерт Редьки. Джерело: Скриншот

Зі свого боку Фелікс Редька підкреслив, що не підтримує той факт, що глядачам заборонили спокійно зайти в зал, однак подякував Шолтису за спокійну розмову. 

"Дякую величезне за те, що не били ногами. Розмова була цивілізована, без образ. Головне, що ми один одного почули. Ви за Україну і ми за Україну", – сказав стендапер.

Увага! на відео присутня нецензурна лексика

Згодом після скандальної ситуації Фелікс Редька вийшов на зв'язок в Instagram-stories, аби подякувати фанатам за підтримку, але водночас закликав не героїзувати його. За словами коміка, справжня мужність – це захищати Україну на передовій чи пройти російський полон, тоді як його діяльність – відповідь за сказане.

"Я не ховаюся по гримерках і йду говорити з будь-якою кількістю чоловіків. Я тут, моя сім'я тут. Ні на кого не працюю ні всередині країни, ні ззовні. Все, що кажу, – власні думки, які озвучую виключно з бажанням найкращого моїй Батьківщині", – зазначив гуморист.

Редька також підкреслив, що, попри бажання опонентів, не буде ображати Україну через те, що його начебто "не прийняло суспільство".  

''Дякую, що не били ногами''. На концерт ''скасованого'' в трьох містах Фелікса Редьки у Львові завітали ''праві'' активісти: чим усе закінчилося

Комік наголосив, що не буде поливати брудом рідну країну

Скандал зі скасуванням концертів стендапера

Наприкінці жовтня комік стикнувся із серйозною проблемою з проведеннями своїх шоу в рамках туру "Одіссея". Спершу було скасовано його концерт у Львові через публікацію активіст Тараса Хавунки, який пригадав, що Фелікс Редька захищав батьків, які продовжують спілкуватися із дітьми російською, критикував знесення пам'ятника Михайлу Булгакову та загалом "висміював українську деколонізацію". Така ж доля спіткала виступи стендапера в Хмельницькому та Івано-Франківську.

''Дякую, що не били ногами''. На концерт ''скасованого'' в трьох містах Фелікса Редьки у Львові завітали ''праві'' активісти: чим усе закінчилося

Стендапер стикнувся із масовим скасуванням концертів. Джерело: Instagram/felix.redka

Ця ситуація викликала досить неоднозначну реакцію в мережі. Частина українців вважала скасування концертів Фелікса безпідставною, тоді як інша цілком підтримала такі рішення організаторів, зважаючи на скандальні висловлення артиста.

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