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Дядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистам

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
975
Дядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистам
Дядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube. Джерело: instagram.com/dyadya_jora_company

Українські артисти не можуть розраховувати на великі заробітки лише завдяки мільйонним переглядам своїх кліпів на YouTube. За словами шоумена та співака Дяді Жори, монетизація відео приносить виконавцям додатковий дохід, однак цих грошей недостатньо, щоб вважати музику прибутковою справою.

У середньому мільйон переглядів може принести близько $1000, але фактична сума може бути меншою. Про це артист розповів в інтерв'ю програмі "Ранок вдома".

Під час розмови ведучі згадали кліп "Відмінимо плани", який зібрав 14 мільйонів переглядів лише на YouTube, та поцікавилися, скільки можна заробити на такій аудиторії.

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"Десь у середньому мільйон переглядів – це в районі тисячі у.є. Плюс-мінус. Зараз оплата навіть ще менша", – пояснив Дядя Жора.

Він зауважив, що заробіток залежить від регіону, з якого дивляться відео, кількості переглядів та інших чинників. Водночас монетизація в Україні, за словами шоумена, не настільки прибуткова, як за кордоном, де артисти можуть отримувати значні суми завдяки переглядам на відеоплатформі.

"В Америці багато артистів заробляють великі кошти з монетизації. У нас це просто, знаєте, на пиво, як то кажуть, додатковий заробіток. Але теж приємний бонус. Але треба, щоб були мільйони переглядів", – сказав виконавець.

Зокрема, Дядя Жора наголосив, що створення музики потребує значних фінансових вкладень. Тому навіть популярність пісні в інтернеті не означає, що артист обов'язково отримає великий прибуток. На його думку, музика – це радше дороге захоплення, ніж гарантоване джерело доходу.

"Музика – це не заробіток, це дорога цяцька. Ви просто граєтеся. Той, хто пробував співати і співає, той знає, що це дорого", – зазначив шоумен.

Дядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистам

На його думку, музика – це радше дороге захоплення. Джерело: instagram.com/dyadya_jora

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